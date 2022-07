„Cílem mojí dvojrole je zajištění lepší propustnosti informací mezi oběma složkami. Na jedné straně tady máme mladé talentované kluky v juniorce, kteří snad budou mít i přes trenéra napojeného na první mužstvo větší motivaci fotbalově růst a přibližovat se ke kabině prvního mužstva, na druhé straně jsou tady zase fluktuanti z A-mužstva, kteří získávají zápasovou praxi zatím spíše v rezervním týmu. A protože s juniorkou až tolik netrénují, je dobré, když o nich budu mít lepší přehled a poznatky přímo z tréninkového procesu,“ říká na klubovém webu devětatřicetiletý Vrtělka.

Zatímco s ligovými hráči pobyl delší čas, s mladíky se teprve seznamuje. S úvodním tréninkem byl ale spokojený.

„Nechci kluky zbytečně moc vyzdvihovat, nicméně si hned na úvod nastavili laťku hodně vysoko. Některé jejich technické dovednosti a další věci byly poměrně na vysoké úrovni. Nečekal jsem to,“ přiznává Vrtělka.

„Budu moc rád, když se podobným způsobem budou prezentovat i na pátém, desátém, dvacátém tréninku a tuto laťku budeme ještě společně posouvat. Zatím to beru tak, že se před novým trenérem chtěli ukázat v tom nejlepším světle, což je pozitivní, ale teprve čas ukáže,“ prohlásil navrátilec v Baťově městě.

Se zlínskou juniorkou jej čeká před ostrým startem MSFL celkem pět týdnů poctivé dřiny v domácích podmínkách. Letní dril zpestří mladým ševcům řada přípravných zápasů.

„Rád bych co nejdřív poznal všechny hráče. Zatím se s celým týmem teprve seznamuji. Mám zde ale v realizačním týmu spolupracovníky, kteří již u týmu působili v uplynulé sezoně, a ti mi opravdu hodně pomáhají. Díky nim se do toho poměrně rychle dostávám,“ uvedl.

Navrátilec Bartošák asistoval u obou gólů: Na standardky jsem si věřil

Zatímco s novými svěřenci se Vrtělka teprve sžívá, prostředí na Letné ani na Vršavě se až tolik nezměnilo. „Samozřejmě hlavní stadion je modernější. Přibyly na něm věci, které tam při mém odchodu nebyly, ovšem viditelnější změny jsou v mládežnickém areálu. Navíc modernizace stále pokračuje, třeba aktuálně se rekonstruuje menší umělá hrací plocha a další vylepšení jsou podle mých informací v plánu,“ těší Vrtělku, který se na Vršavě potkal a pozdravil se známými tvářemi.

Nezměnili se správci areálu Svatopluk Švehlík ani Ladislav Podmela. Někteří bývalí spoluhráči se zase dali na trénování.

Jan Jelínek je u ligového mužstva, starší dorost vede Roman Dobeš. „Nepřicházím tedy úplně do neznámého prostředí. Věřím, že se co nejdříve se všemi seznámím a společně navážeme na vše dobré, co se tady v uplynulé sezoně povedlo,“ přeje si nový trenér juniorky ševců.

Někdejší středopolař Zlína ukončil hráčskou kariéru v Sokolově, kde strávil celkem deset let. Na severu Čech začal i s trénováním. Přes malé děti a starší dorost se dostal až k mužům.

Loni v létě zamířil společně s Bohuslavem Pilným do pražské Dukly, na Julisce však sehraná dvojice vydržela jen jednu sezonu. Vrtělka v létě kývl na nabídku Zlína, vrátil se na rodnou Moravu.