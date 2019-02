Nový kouč Fastavu Roman Pivarník musí mužstvo urychleně nakopnout, jinak se začnou ševci v tabulce propadat, což nikdo na Letné samozřejmě nechce. „U minulých sezon jsem nebyl, takže je nechci hodnotit. Těžko říct, v čem to je, ale je jasné, že na jaře se prostě hraje trochu jinak než na podzim. Každý bojuje o život,“ připomíná zlínský trenér, který od svých svěřenců požaduje větší zápal, více pohybu, energie i taktiky. „Musíme být uvolněnější, hráči musí prokázat více agresivity i sebevědomí než v Příbrami," říká Pivarník.

„Jsme šestí a místo toho, abychom hráli sebevědomě, všechno děláme pouze na půl. Kromě Bači všichni spekulují, zda jít do souboje a neustále ustupují. Furt se něčeho bojíme,“ láteří Bílkův nástupce. „Copak mají říkat týmy, co jsou dole a body nemají?,“ ptá se zklamaně.

Fastav i přes nepovedený jarní start ale nechce vyklidit pozice v elitní šestce. Naopak, o svoji těžce vydřenou pozici se chce dál rvát. I když pád do skupiny o sedmé až desáté místo může paradoxně přinést boj o pohárovou Evropu, každý chce být co nejvýš. „Nikdy nevíte, co je lepší. Každopádně všichni chceme být v šestce a nijak netaktizujeme, i když třeba play-off může být výhodnější,“ míní Pivarník.

Sobotní výkon v Příbrami by ale na účast v Evropě těžko stačil. Přitom zápas měli hosté z Moravy rozehraný slušně. „Co víc si můžeme přát, než že půjdeme do vedení po pěkné akci?“ přemítal před novináři zlínský kouč. Ševcům u Litavky všechno nahrávalo. Hosté byli po Poznarově trefě na koni. Stačilo tým s nejhorší ligovou obranou dorazit. Nestalo se. Závěr prvního poločasu a začátek druhé půle přinesl zlínskému mančaftu drsné rány, po kterých se Jiráček a spol. složitě zvedali.

„Místo, abychom dál hráli svoji kombinační hru, tak uděláme před pauzou penaltu a necháme soupeře vyrovnat, navíc jsme pak nechytili úvod druhého poločasu,“ kroutí hlavou Pivarník.

Ševci si zápas za stavu 1:0 zbytečně zkomplikovali a po inkasovaných brankách už ho nedokázali zvládnout. Moravany na rozdíl od derby se Slováckem v Příbrami zradila také jindy spolehlivá defenziva. „Všechny branky byly velmi laciné. Pak se velmi těžko vyhrávají zápasy venku, když dáte dva góly a tři dostanete,“ říká Pivarník.

Body fastavu nepřinesla ani kontaktní trefa střídajícího Vyhnala. „Mně u hráčů schází větší zdravá agresivita a zodpovědnost, aby byli blíže soupeři, lépe ho dostupovali, stláčeli hřiště, a pokud měli prostor, abychom se nezbavovali míčů, ale kombinovali,“ líčí.

Pivarník u svých svěřenců rovněž postrádá více náběhů a křídelních akcí po stranách. „Ty ale řešíme zbrkle, takže je nedokážeme dotáhnout do konce,“ dodává Pivarník.