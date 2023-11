Zima mu rozhodně nebyla. Zlínský brankář Stanislav Dostál si na nedostatek práce při nedělním večerním zápase v Praze proti Spartě rozhodně stěžovat nemohl.

Sparta - Zlín. Choreo ke 130. výročí | Video: Luboš Kurzweil

I když zkušený dvaatřicetiletý gólman znovu předvedl plejádu skvělých zákroků, poprvé po návratu mezi tři tyče inkasoval dva góly a ševci pod vedením nového kouče Červenky přišli o neporazitelnost, v epet Areně padli 0:2.

„Musíme respektovat sílu Sparty, která je doma ještě silnější. Nemyslím si, že bychom úplně propadli, některé situace jsme ale nezvládli, což rozhodlo o výsledku Je to škoda,“ povzdechl si Dostál.

O triumfu Sparty ve výročním utkání ke 130 letům od založení klubu rozhodl dvěma brankami v prvním poločase Veljko Birmančevič.

Srbský forvard poprvé skóroval hned ve 3. minutě, pojistku přidal před přestávkou.

„Kdybychom drželi déle nerozhodný výsledek 0:0, tak by možná Sparta znervózněla, bylo by to pro ni složitější. Tím brzkým inkasovaným gólem se nám to trošku natrhlo. Bohužel dvakrát jsme nezvládli situaci a Birmančevič to měl snadnější,“ uvedl.

Ševci na rozdíl od předcházejících venkovních duelů v Olomouci, Pardubicích nebo v poháru na Baníku nebyli vzadu tak kompaktní a důslední, jak by si představovali a jak by potřebovali.

„Všechno pramenilo ze ztrát v přechodové fázi,“ má jasno zlínský gólman. „Chtěli jsme jít nahoru, byli otevření a nestihli se vrátit, zavřít to. I proto měla Sparta v prvním poločase hodně příležitostí ke skórování, zato my jsme se na její půlku vůbec nedostali. Kdybychom to vpředu zvládli lépe, byli bychom klidnější, kompaktnější,“ myslí si.

Zlínu příliš nevyšel tah se třemi stopery. Moravané se za stavu 0:1 ale brzy vrátili k osvědčenému modelu se čtyřmi obránci.

Měl být Sparťan vyloučen? Ševci pád Bartošáka neřešili, expert Rosa měl jasno

„Rozestavení se trošku změnilo, v obranné fázi byl člověk navíc, ale nemyslím si, že by v tom byl nějaký problém. Celý týden jsme to trénovali, připravovali se na to,“ říká.

Na útočnou trojici Sparty se ale zkušený brankář nijak zvlášť nechystal. Před zápasem zhlédl sestřihy. Na videu viděl Kuchtu, Haraslína i Birmančeviče, jak se chovají nejen v pokutovém území, ale i jak nejčastěji zakončují. „V zápase to ale kolikrát vyplyne ze situace,“ připomíná.

V prvním poločase si připsal skvělé zákroky proti Kuchtovi, který ještě dvakrát pálil ve vyložené pozici mimo, bravurně zneškodnil i dorážku Wiesnera.

Červenka: Góly, co jsme inkasovali, padly po našich hrubých pozičních chybách

„Tyto zápasy mám radši, zachytal jsem si dost. Člověk se alespoň nenudí. Škoda jedné chyby u druhého gólu. Takový balon musím udržet,“ cítí.

Zatímco Pražané se ideálně se naladili na čtvrteční domácí duel skupiny Evropské ligy s Betisem Sevilla, ševci ve čtvrtém ligovém utkání pod trenérem Bronislavem Červenkou poprvé nebodovali a zůstali na předposlední patnácté pozici.

„Na Slavii se musíme připravit daleko lépe,“ burcuje Dostál. „V závěrečných třech zápasech chceme urvat co nejvíc bodů. Je jedno, že proti nám stojí Liberec nebo Hradec. Už není kam uhýbat, kam hledět,“ ví dobře.