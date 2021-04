Ševci v dohrávce 24. kola FORTUNA:LIGY nedali gól, favorizované Plzni podlehli 0:2 a zaknihovali třetí porážku v řadě. „Oba góly byli dost smolné, což je škoda. Nějaké šance jsme taky měli. Bohužel jsme to tam nedotlačili. Soupeř dal dva góly a vyhrál,“ uvedl zkušený dvaatřicetiletý fotbalista Zlína.

Ševce stejně jako o víkendu v Jablonci zase srazil nedůraz při obranném rohu. Míč po centru Ba Loui do šestnáctky propadl až k nepokrytému Beauguelovi a francouzský útočník zblízka nezaváhal.

Nejlepší střelec Viktorie se trefil proti bývalému týmu a připsal si jedenáctý ligový gól v sezoně.

„Přišlo mi, že to domácímu hráči nesedlo. Bohužel přízemní centr přešel přes víc hráčů, Bogy to jenom doklepl. Dost smolný gól,“ poznamenal Matejov.

Plzeňští mohli první poločas vyhrát i vyšším rozdílem, ale Beauguelův přímý kop vyrazil Dostál a zlínského brankáře po další standardní situaci a Brabcově střele zachránila tyčka.

Hosté vstoupili do druhého dějství aktivně, ale druhý gól vstřelili v 53. minutě Západočeši. Vraštil nechtěnou tečí vyslal do úniku Káčera, který vybídl Ba Louu a křídelní hráč z Pobřeží slonoviny se snadno trefil do odkryté branky.

Hosté moc šancí ke skórování neměli. Poznarovu ránu pod břevno vytěsnil domácí gólman Staněk, který čtvrt hodiny před koncem zlikvidoval i hlavičku střídajícího Fantiše. „Jinak jsme tam měli jenom nějaké náznaky do rychlých brejků, scházela nám kvalita ve finální fázi a lepší zakončení,“ ví.

Ševci házejí třetí porážku v řadě za hlavu, ve čtvrtek se začínají chystat na Příbram. Další zaváhání už by Páníkův tým hodně bolelo. „Všichni víme, o co v neděli hraje. Příbram je namočená, my jsme sice na tom bodově lépe, ale i tak se musíme zkoncentrovat a v neděli doma prostě vyhrát. K tomu všechno směřujeme,“ říká.

Na Letné je i po pár nezdarech zatím klid. Zlíňany nerozhodil triumf Zbrojovky v Českých Budějovicích ani výhra Mladé Boleslavi na teplických Stínadlech.

„Uvědomujeme si, že se k nám začínají pomalu dotahovat. Bude to boj až do konce. My se musíme koncentrovat na zbytek sezony. Když to proti Příbrami zvládneme, můžeme se zase odrazit a mít větší klid,“ ví dobře.