I když sobotní propadák se sedmatřicetiletému trenérovi nehodnotil snadno. „Řekl bych, že nás soupeř od začátku předčil svým pohybem, schopností nás dostupovat a odebírat míče v dost rizikových prostorech. Tím přecházel do rychlého protiútoku, což se nám nedařilo eliminovat,“ uvedl po zpackaném zápase Kameník.

I když mužstvo na těžkou šichtu celý týden pečlivě chystal, důkladné rozbory hry Slovanu ani video

sestříhané video Moravanům k otupení liberecké síly nestačily. Hosté navíc Severočechům cestu za třemi body sami umetli hloupými chybami. Nepozorní ševci poprvé inkasovali v 6. minutě, kdy po Malinského průniku prosadil důrazný Breite. Domácí kapitán, jenž se vrátil do základní sestavy po čtyřech kolech, skóroval poprvé od konce března. „Do utkání jsme vstoupili špatně. Zbytek poločasu měl stejný průběh,“ posteskl si Kameník.

Hrdinou první půle byl dravý křídelník Malinský. Právě po jeho přesných a nadýchaných centrech domácí skórovali. Po Breitem se prosadil hlavičkující Chorvat Musa a také z voleje střílející Potočný. „Všechny branky, které jsme inkasovali, byly po stejných situacích - po centru ze strany a nenabrání zakončujícího hráče v pokutovém území, který zakončoval před brankou,“ kroutil nechápavě hlavou zlínský kormidelník.

Kameník se o přestávce snažil mužstvo probrat. Hosté přeskupili obranný systém, změnili rozestavení. Do zápasu už se ale nevrátili. Naopak, po další trefě Potočného a po Podiově vyloučení šli do deseti. „Další inkasovaný gól a červená karta zničily všechny naše plány,“ smutnil mladý trenér. „V ten moment jsme už neměli moc příležitostí se do utkání vrátit. Nakonec jsme prohráli vysokým rozdílem,“ štve Kameníka.

Po nejvyšší porážce sezony má o čem přemýšlet. Ševci se před derby se Slováckem dostali pod tlak. Ustojí ho?