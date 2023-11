ROZHOVOR/ Ve Zlíně za šest sezon zažil hned několik trenérů. Ne každý mu ale důvěřoval, ne každý jej stavěl. S příchodem nového kouče Bronislava Červenky na Letnou ale také zkušený srbský fotbalista Vukadin Vukadinović viditelně ožil.

Fotbalista Zlína Vukadin Vukadinović. | Foto: FC Zlín

I když pod nástupcem Pavla Vrby ještě neskóroval, mužstvu na hrotu útoku pomáhá jinak. Třeba přidrží mít, sklepne je spoluhráči, pohybem zaměstná soupeřovy obránce.

„Zpevnili jsme defenzivu a vyrážíme do rychlých protiútoků. Mně tento systém sedí. Cítím se na hřišti dobře," říká před sobotním domácím zápasem s Jabloncem dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu.

Překvapuje vás, že se vám pod trenérem Červenkou tak daří?

Musím se přiznat, že jo. Opravdu jsme po zápase s Mladou Boleslaví byli v knockautu. Všichni jsme si měli hlavy dole a bylo pro nás složité se z toho dostat. Trenér Červenka nás však povzbudil. Vnesl mezi nás pozitivní energii, nakazil nás a zatím to funguje. Zlín pořád sledoval, viděl naše zápasy. Od nás starších hráčů chtěl zpětnou vazbu, nějaké informace jsme mu dali. Baví se ale s každým.

Čím to je, že mužstvo tak rychle zvedl?

Jedním z faktorů je zlepšená defenziva celého mužstva. Bráníme poctivě, vzadu nám to nyní celkem klape. Ale zásluhu na tom má celý realizační tým, který je sestavený z kluků, co prošli Zlínem jako hráči nebo znají prostředí a jsou z nejbližšího okolí. Moc dobře vědí, jak to tady chodí. Všichni jsou pozitivní, s každým zápasem nám roste sebevědomí. Trenér Červenka nám ukázal, že na to máme. Musíme tomu věřit a dál pracovat.

Změnil se kouč Červenka nějak?

Broňu jsem znal z předcházejícího působení ve Zlíně. Tehdy byl asistent trenéra Páníka. Bylo to zrovna v té nejúspěšnější sezoně, kdy jsme v lize skončili šestí, vyhráli pohár a vybojovali postup do Evropy. Samozřejmě je trošku jiný než v době, kdy dělal asistenta. I když je ale hlavní trenér, celkově mně přijde stejný. Pořád je pracovitý, přátelský. Sálá z něj pozitivní energie, kterou se nás snaží nakazit.

Umí se i naštvat, zvednout hlas?

Určitě. Kdyby se mu něco nelíbí, dá nám to hned pocítit. Autoritu má, ale zároveň je lidský, kamarádský. Respekt si nemusí získat řvaním. I když se něco nepodaří, tak nás spíše povzbudí. Podobně jsou na tom i další členové realizačního týmu, který je nyní skvělý.

V Pardubicích jste ukončili dlouhé čekání na první venkovní výhru. Hodně se vám ulevilo? Je na tréninku znát lepší nálada?

Určitě. Každá výhra povzbudí, kór venku. My jsme měli předtím problém přivést ze hřiště soupeřů nějaké body. Teď se nám to povedlo a já věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů.

Nyní poprvé hrajete pod novým trenérem doma? Bude to jiné?

Systém hry je daný, ten prozrazovat nebudu, ale asi budeme hrát podobně jako v předcházejících zápasech. Taky uvidíme, co nám soupeř dovolí. Jablonec je hodně nepříjemný protivník.

Zlínu se na Jablonec dlouhodobě nedaří, neporazil ho patnáct let. Čím to je?

Nevím. Všichni ale máme velkou motivaci ho porazit. Věřím, že by to mohlo přijít právě teď. Každá série totiž jednou končí.

Jaký očekáváte zápas?

Bude to těžké. Jablonec je sice v tabulce dole, ale za mě tam nepatří. V kádru má velice kvalitní hráče. Nevím, proč se mu nedaří, ale čeká nás velice těžký soupeř.

Kde jsou jeho přednosti?

I když to výsledky moc neukazují, za mě je Jablonec v silnější v ofenzivě než v defenzivě. Nedává sice moc gólů, ale vpředu je zkušený Chramosta, který ligu hraje spoustu let. Na křídle je kamarád Jovovič. Velice rychlý hráč, který umí přejít jeden na jednoho, přihrát na gól. Jsou tam ale i další hráči. Ať už je to Vakho, Drchal nebo Polidar. Kádr je za mě dobře poskládaný, ale neznám důvod, proč jim to nejde.

Po utkání následuje reprezentační přestávka. Není to škoda?

Jak jsem ji minule vítal, protože se nám nedařilo a říkal jsem si, že přestávka přišla vhod, protože budeme mít čas potrénovat a něco změnit, tak teď bych radši hrál, protože se nám daří. Chtěl bych hrát furt. (úsměv)