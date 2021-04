Výsledek 1:3 hosty mrzel. „V prvním poločase jsme hráli dobře. Měli jsme tam Janoškem vyloženou situaci, bohužel jsme ji nedali. Vstup do druhé půle, to byla hrůza. Prospali jsme asi čtyři nebo pět minut. Domácí nám dali dva góly a prakticky zápas rozhodli,“ hodnotil sobotní duel 26. kola FORTUNA:LIGY trenér Fastavu Bohumil Páník.

Mužstvo přitom o přestávce v šatně upozorňoval na začátek druhého poločasu. Všechna slova vyřčená v kabině ale byla nakonec zbytečná. „První gól byl takový šťastný,“ míní zlínský kouč. „Náš hráč, který zodpovídá za Kubistu, ho neodtlačil. Balon mu spadl někde na záda nebo na bok, a pak se ním kolem tyče doplazí do brány,“ přidává.

Podle Páníka šlo o klíčový moment střetnutí. „Než se s tím mužstvo srovnalo, tak tam byl druhý gól. V tu chvíli bylo utkání prakticky rozhodnuté,“ prohlásil.

I když to ševci vyloženě nezabalili, další pořádnou šanci neměli. „Těžko jsme se prosazovali v koncovce. Nedostali jsme se na kontakt. Domácí nás pak dorazili třetím gólem,“ povzdechl si čtyřiašedesátiletý kouč.

Fastav porazil Jablonec naposledy v dubnu 2008, od té doby na úspěch čeká. Ševci proti neoblíbenému soupeři neuspěli čtrnáctkrát za sebou, popáté v řadě vyšli úplně naprázdno.

I proto byl známý bouřlivák Petr Rada po utkání velmi dobře naladěný. „Zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme vyhráli. Tři body jsou pro nás velice důležité,“ usmíval se.

„První půle byla bojovná, nikdo nechtěl udělat chybu. Měli jsme šance, i Zlín byl hodně aktivní směrem dopředu, ale některé své příležitosti nedotáhl. Bylo to o tom, kdo udělá chybu,“ pokračoval v hodnocení.

O přestávce hráče nabádal nabádal k větší aktivitě. Dobře věděl, že duel může rozhodnout jedna chyba. „Měli jsme totiž spoustu zápasů, kdy jsme neměli dobrý vstup do druhého poločasu. Teď jsme do toho vstoupili dobře a v krátkém sledu jsme šli do dvoubrankového vedení. Byly tam další šance, sami na bránu šli ještě Pleštil a Schranz. Dali jsme třetí gól,“ uvedl.

Radu za rozhodnutého stavu 3:0 naštvala jen inkasovaná branka. „Byla totiž úplně zbytečná. Chtěli jsme to dohrát s čistým koncem, ale Zlín si za aktivitu asi gól i zasloužil,“ uznal.

Jabloneckého kouče dál trápí stav hrací plochy. „Naše hřiště to je velké mínus, ale trávníkáři opět udělali maximum, jenže tu sezonu už dohrajeme na tomhle. Nemůžeme kombinovat, pořádně si přihrát, ale tak je to dané a my se s tím musíme vypořádat. Je to smutné, že máme takové hřiště. Hráči to někdy prostě musí ubojovat. Třeba v domácím zápase se Slováckem jsme dojeli na hřiště,“ míní Rada.

Oba týmy čeká ve středu dohrávka. Jablonec doma vyzve druhou Spartu, s níž ve středu vypadl ve čtvrtfinále domácího poháru. Zlín se představí v Plzni.