Poprvé ve Zlíně působil v letech 2015 až 2018. Po tříletém angažmá odešel do pražské Sparty, následně působil v tureckém Bolusporu, Karviné, Teplicích a domovském FK Radnički Niš. Zkraje letošního roku se oklikou znovu ukázal v barvách Fastavu. „I když jsem měl jiné nabídky, tak jsem se chtěl vrátit do Zlína,“ zdůrazňuje srbský fotbalista.

Návrat to byl vskutku vydařený, ve čtrnácti zápasech vstřelil tři branky, na další tři přihrál. „Přitom jsem mohl dát daleko více gólů, spálil jsem hodně šancí. Za tyto branky jsem však pochopitelně rád, věřím, že od nové sezony mi to tam bude padat,“ přeje si rodák z Bělehradu.

Statistiky Vukadinoviće mohly být ještě lepší. Kdyby ho nezastavily zdravotní komplikace. „Zrovna jsem měl fazonu, po utkání v Jablonci jsem měl zlomený zub, na čtrnáct dní jsem vypadl ze stavy. Pak jsem navíc měl virózu. Naštěstí to nebylo nic vážnějšího. I přesto mě to mrzelo,“ připouští.

Krajský přebor: Fotbalisté Luhačovic mění trenéra. Kdo nahradí Pazderu?

Po úspěšném jarním období pro něj bylo prioritou setrvat ve Zlíně. „Chtěl jsem tady zůstat, nic jiného jsem ani neřešil,“ přibližuje Vukadinovič, pro nějž je Baťovo město zaslíbenou destinací. „Je pravda, že mi to tady asi pasuje. Dříve to se mnou bylo těžké. Člověk si pak uvědomí, že nejde o peníze, ale pohodu, jakou tady má. Jsem za to hodně rád!“

Prvoligoví fotbalisté Zlína se po loňském ročníku, který uzavřeli na dvanáctém místě Fortuna:ligy, v pondělí vrhli do přípravy na nadcházející sezonu 2022/2023. „Hodně jsem si odpočinul, relaxoval jsem u moře. Po dlouhých letech to byla docela dlouhá dovolená. Dostali jsme program od kondičního trenéra, takže jsem i pracoval. Už je čas znovu makat. Pořád se cítím dobře, jakoby mi bylo dvacet,“ cítí se Vukadinovič na vrcholu sil.

Cíl Fastavu by do příštího ročníku měl být jasný – vyhnout se strastiplným bojům o záchranu. „Chceme se pohybovat výše, mužstvo má svoji kvalitu,“ nepochybuje 31letý Srb.

Vukadinovič pokračuje ve Zlíně. Na Letné prodloužil smlouvu do roku 2024

Ševci přitom před zahájením přípravy zaznamenali dva odchody – do Sigmy Olomouc se vydal Lukáš Vraštil, Róberta Matejova zlákala Zbrojovka Brno. Do ciziny by měl zamířit Cheick Conde. „Odchod tří hráčů základní sestavy je docela hodně. V mužstvu je ale spousta kluků, kteří tady působí už několik let, dobře se známe. Věřím, že to bude klapat,“ doufá Vukadin Vukadinovič, podle kterého mužstvo nejvíce utrpí na odchodu Condeho. „Je vysoký, technický, silový. Nejvíce nás bude tlačit bota právě na pozici číslo šest,“ domnívá se Vukadinovič.

Kde by sám měl nastupovat? „Jsem rád, že dokážu zahrát na více postech, jsem použitelný na obou krajích, i na hrotu. Uvidím, kam mě trenéři postaví. Budu rád kdekoliv. Bylo by i fajn, kdyby přišel vysoký hrot, který by chodil do soubojů, měl bych tak příležitost zabíhat,“ nastínil potenciální alternativu.

Vukadin Vukadinovič se v minulosti ucházel o české občanství. Brzy by mu to mohlo klapnout. „V Česku jsem více než deset let, mám to podané, je to v procesu. Mám tady i trvalý pobyt, Česko je můj domov. Věřím, že do konce roku ho získám.“