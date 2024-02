Mohl být zlínským hrdinou, hvězdou utkání. Zlínský křídelník Vukadin Vukadinović se v nastaveném čase středeční dohrávky 17. kola FORTUNA:LIGY zjevil sám za slávistickou obranou a překonal Mandouse. Radost ale byla zbytečná. Sudí Pechanec totiž vítěznou branku kvůli evidentnímu ofsajdu správně neuznal. Nerozhodný výsledek 1:1 se tak nezměnil.

Fotbalisté Zlína přivítali v dohrávce 17. kola Slavii Praha | Video: Libor Kopl

„Tušil jsem, že to bude nějaká kulišárna,“ říká s úsměvem Vukadinović.

Dobře věděl, že se v klíčový moment zapomněl za hostující obranou, nevrátil se. „Stál jsem tam blbě a nevyběhl ven,“ ví dobře.

Zlínský fotbalista ale neustále sledoval asistenta rozhodčího Mokrusche, který nechal praporek dole a běžel na půlku. „V tu chvíli jsem věřil, že by to mohlo vyjít. Jak se ale šel sudí podívat na video, bylo to jasné a rychlé,“ uvedl.

VAR byl v akci už předtím. Sudí Pechanec po zhlédnutí záznamu správně vyloučil hostujícího útočníka Jurečku, který udeřil domácího stopera Didibu loktem do tváře a v 82. minutě se pakoval z trávníku.

„Viděl jsem to. Díval jsem se na Didibu, jak nejprve Jurečku přistrčil a on mu to asi oplatil. Běžel jsem za rozhodčím, ať se na to podívá. Nevím, jestli se nechal vyprovokovat, ale bylo to zbytečné. Za mě jasná červená,“ prohlásil.

Spokojený Červenka: Bod se Slavií je pro nás fantastický. Výkon Ikugara gradoval

Ševci i díky krátké přesilovce se Slavií konečně neprohráli a přerušili sérii nezdarů.

„Bod má pro nás obrovskou cenu. Nikdo s ním moc nepočítal. Teď to chce potvrdit v neděli se Slováckem. Nachystali jsme se dobře,“ míní Vukadinović.

Zlíňané nerozhodným výsledkem s favoritem navnadili nespokojené fanoušky, kteří očekávali další porážku. Nakonec ale byli velmi mile překvapení z výkonu i remízy,

„Kdyby mi to někdo řekl před začátkem utkání, beru to všemi deseti. Od pondělí jsem slyšel různě od lidí, kolik nám Slávisté nasypou,“ přiznává.

Ve čtvrtek se projde městem rád. „Uvidím, co mi řeknou, ale oni přijdou zase s něčím novým,“ ví dobře.

Nejen zlínským příznivcům je těžké se zavděčit. Ligu v Baťově městě bere každý jako samozřejmost, váží si ji málokdo. „Já to beru ale pozitivně. Vím, že lidem v této sezoně moc radosti neděláme, jsme furt dole. Věřím, že přijdou příště zase a podpoří nás, protože fanoušky potřebujeme. Věřím, že i díky nim bude mít derby náboj,“ přeje si.

Ševci si na krajského rivala věří. Se Slavií si ověřili, že se mohou měřit i s těmi nejlepšími. „Věřím, že nám výsledek pomůže. Proč by to nemohlo i s dalšími týmy? ptá se.

Na úvodní nezdar v Teplicích už nikdo ve Zlíně nemyslí, Červenkův tým má před sebou další důležité šichty.

Ševci na Valentýna okradli Slavii, na derby se naladili cennou remízou

Pokud budou hrát jako se Slavií, nemusí se bát. „Byl to těžký zápas, ale vypořádali jsme se s tím celkem dobře. Hlavně jsme zodpovědně bránili, pořád jsme zlobili.

Přišlo mi to hodně bojovné. Soupeře jsme dobře dostupovali, hosté neměli čas na kombinaci, v čem jsou silní. Kluci vzadu odvedli skvělou práci,“ vyzdvihuje parťáky z defenzivy.

A chválí i Nigerijce Ikugara. Jedna ze zimních posila poprvé nastoupila v základní sestavě a při premiéře se blýskla prvním ligovým gólem.

„Musím Kennyho pochválit. Obrovsky nám pomohl. Udržel spoustu balonů, skvělou práci odvedl v soubojích. Byla to alfa a omega všeho,“ má jasno.

„Když to na něj kopneme, míč udrží a hlavně sklepne. Z toho můžeme těžit. Dneska to bylo ukázkové. Vždyť Slavia má jednu z nejlepších defenziv v lize, přesto se prosadil. Snad to tak bude pokračovat dál,“ přeje si nejen Vukadinović.