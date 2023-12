Do Srbska se dostal zase po půl roce. Naposledy byl doma v létě, nyní navštívil příbuzné na Vánoce. „Jinak to ani nejde. Běžně v sezoně na to není čas,“ upozorňuje.

Bývalý hráč Slavie, Sparty, Karviné či Teplic se těší hlavně na rodiče, mladšího bratra Miljana, jenž působí v kazašském klubu Tobol Kostanaj, ale bydlí v Novem Sadu.

Navštívit chce ale i další příbuzné, přítele.

Těm nejbližším přiveze i nějaký dárek. „Vždycky s tím mám ale hrozný problém. Nikdy nevím, co mám komu koupit,“ přiznává. „Nechci se jich ptát, takže stejně jako v jiných letech budu muset improvizovat,“ přidává se smíchem.

Jisté je, že do Bělehradu vezl víno z Blatnice, kde má kamarády. „Mamince jsem vzal láhev hibernalu,“ prozrazuje.

Jinak Vánoce znovu promešká. Přitom by mohl slavit hned dvoje. Kvůli pracovním povinnostem ale prakticky neprožije ani jedny. „Zatímco tady to Silvestrem končí, u nás naopak začíná,“ připomíná.

O českých svátcích si totiž užívá chvíle v rodné vlasti. A až tam nastanou 6. ledna Vánoce, bude opět v zápřahu ve Zlíně.

„Nedá se nic dělat, už jsem si na to za ty roky zvykl,“ tvrdí. „Kluci v kabině mi ale většinou ze srandy něco nachystají, nechají tam alespoň nazdobený stromeček,“ říká.

V pravoslavné zemi se Vánoce slaví podle juliánského kalendáře, proto připadá na jiný termín než v České republice. A lze najít i další odlišnosti.

„Dárky se u nás dávají 31. prosince a místo Ježíška máme dědu Mráze. Šestého ledna smíme jíst jen rybu a čekáme na Božić, jak se u nás jmenují vánoční svátky. Sedmého ledna už jíme vše. Trávení Vánoc je u nás obdobné, jen my tři dny nesmíme vůbec nic dělat, ani uklízet," přiblížil Vukadinovič.

Zvláštní tradice se na Balkáně neobjevují. Žádné koledy se nezpívají, ani pohádky v televizi nefrčí, spíš romantické filmy.

Jinak města jsou nazdobená podobně jako v Česku, také v Bělehradě všechno září.