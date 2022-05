Vukadinovič, který v české FORTUNA:LIZE hrával za Jablonec, Spartu, Slavii, Karvinou a Teplice, v zimě přesvědčil na zkoušce trenéra Jana Jelínka i vedení zlínského klubu a vysloužil si nový kontrakt.

Mezi ševci opět ožil. Zlínu pomohl k záchraně nejvyšší soutěže, ve čtrnácti jarních duelech si připsal tři branky a stejný počet asistencí.

„Je to solidní číslo. Vuky potvrdil to, co jsme od něj očekávali, když se před půl rokem vracel. Byl nebezpečný a přímočarý, přesně to jsme potřebovali. Jsem rád, že jsme se domluvili na prodloužení smlouvy o další rok, tedy do konce sezony 23/24 a věřím v další úspěšnou vzájemnou spolupráci,“ uvedl generálního manažera klubu Zdeněk Grygera.