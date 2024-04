Ve Zlíně už patří mezi legendy. Srbský fotbalista Vukadin Vukadinović ševcům pomohl k triumfu v MOL Cupu, do evropských pohárů. Ve žlutém dresu odehrál 149 ligových utkání, po Tomáši Poznarovi je druhým nejlepším střelcem klubové historie, připsal si nejvíce asistencí.

Fotbalista Zlína Vukadin Vukadinović při domácím zápase s Pardubicemi. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Nevěděl jsem o tom, ale je to pěkné. Těší mě, že takhle pomáhám týmu, celému klubu. Budu rád, když budu dál produktivní a nějakými body ještě přispěji,“ uvedl třiatřicetiletý rodák z Bělehradu.

I když osobní statistiky vůbec neřeší, o číslech se dozvěděl díky sportovnímu nadšenci, externímu fotografovi Deníku i zlínského klubu Janu Zahnašovi, který jej informoval prostřednictvím sociálních sítích.

Řeč na parádní Vukadinovićova zlínská čísla přišla i v Tiki-Taka, kde je hostům zábavné fotbalové talk show prezentoval moderátor Petr Svěcený. „Musím Johnymu (Jan Zahnaš – pozn. red.) poděkovat, že mě takto zviditelnil,“ uvedl Vuki.

Zlín, kam poprvé dorazil v září 2015, bere jako nejpovedenější štaci své kariéry.

I když prošel Spartou, Slavií, Jabloncem, Karvinou nebo Teplicemi, nikde nezářil tolik co v Baťově městě.

„Našel jsem tady druhý domov. Bydlím tady, odehrál jsem zde nejvíc zápasů. Je pro mě pocta, že jsem se v klubových statistikách dostal tak vysoko,“ prohlásil.

PŘIŠEL O LEDVINU

Část kariéry strávil také v Jablonci, kam se v sobotu vrátí.

Na působení na severu Čech ale zrovna rád nevzpomíná. Důvodem je vážné zranění, které si tehdy přivodil.

„Přišel jsem o ledvinu,“ připomíná.

Stalo se to při utkání juniorské ligy proti Slavii Praha.

I po úrazu a operaci se ale dokázal do profesionálního fotbalu vrátit, s Jabloncem dokonce ovládl český pohár.

„Už je to dvanáct let zpátky, co jsem tam byl. Bylo to moje druhé české angažmá. Období celkově nebylo příjemné, ale i přes vážné zranění to pro mě byla dobrá zkušenost,“ tvrdí,

Na severu Čech už žádné velké kamarády nemá, tým je úplně jiný, než když na Střelnici působil.

V kontaktu je pouze s Gruzíncem Čanturišvilim. Bývalému parťákovi ze Zlína občas zavolá nebo si napíšou.

„Vakho je ze současných výsledků je nešťastný,“ ví dobře.

Jablonec totiž stejně jako Zlín i letos bude hrát v nadstavbě pouze o záchranu. Výš se pod koučem Látalem nedostal, což je pro mnohé překvapení.

„Za mě vzhledem k jménům a kvalitě kádru nepatří do spodní skupiny, ale je vidět, že i Jablonec má své problémy, kterých se pokusíme využít,“ uvedl.

Severočeši se trápí, naposledy promrhali dlouhou přesilovku v Olomouci, kde gólem Chvátala padli 0:1.

„Jablonec neprožívá příjemné období. Táhne sebou sérii porážek, dlouho nevyhrál. Stejně jako my potřebuje body, protože kdyby ani s námi neuspěl, dostal by se do ještě větších problémů,“ cítí Vukadinović.

„Možná jim bude nervozita svazovat nohy, mají i nějaké zraněné hráče. I tak to pro nás bude hodně těžký zápas. Je to ale náš konkurent, chceme tam uspět, byť to bude těžké,“ přidává.

Problém je, že ševcům se na opačné straně republiky vůbec nedaří.

Na Střelnici naposledy uspěli v roce 2008, jinak Zlíňané neporazili Severočechy v nejvyšší soutěži v jednadvaceti ligových utkání za sebou.

„Poslední zápasy, které jsme odehráli, ale nebyly špatné. Pokaždé nám chyběl kousek, vždycky to bylo o fous,“ míní Vukadinović.

„Nedávno jsme tam na začátku druhého poločasu vedli 2:0, ale nakonec jsme jenom remizovali a málem i prohráli. Věřím, že právě teď bychom to mohli dotáhnout,“ přeje si.

APRÍLOVÉ POČASÍ

Moravanům v cestě za úspěch nebude stát jenom neoblíbený soupeř, ale zřejmě i aprílové počasí.

Předpověď není příznivá. V Jablonci může pršet nebo i sněžit, což samozřejmě nikdo nechce.

„Já tam žil tři roky a sluníčko pořádně neviděl,“ kroutí hlavou.

„Jedenáct měsíců je tam zima, jeden měsíc léto, jiné roční období tam neznají,“ přidává s úsměvem.

Vukadinović i teď očekává hodně nepříjemné podmínky. „Vybavuji si zápas, kdy se tam během devadesáti minut vystřídalo všechno. Chvilku svítilo slunce, pak byla vánice, foukal silný vítr, sněžilo, pršelo. I teď bude asi těžký terén, bude to boj, ale snad ho zvládneme,“ doufá.