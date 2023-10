Předvedli sympatický výkon, bojovali, nic nevypustili. Prostě jezdili od začátku až do konce. Fotbalisté Zlína poprvé v sezoně neinkasovali, venku urvali první bod, přesto po bezbrankové remíze v Ďolíčku proti Bohemians 1905 nijak zvlášť nejuchali.

Brankář fotbalistů Zlína Matej Rakovan po zápase v Ďolíčku. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Musíme se omluvit našim fanouškům, asi si to moc neužili. Bohužel to nebyl fotbal, ale válka. Bod ale bereme. Věřím, že nám v naší situaci pomůže," uvedl útočník Vukadin Vukdinović.

I když klokani po minulých sezonách prošli obmenou a pod vedením kouče Veselého hrají jinak než dřív, v sobotu se vrátili ke kořenům, výsledkem byla spoustu soubojů, faulů a přerušení.

„Na Bohemce je to tak vždycky, takže jsem to čekal," říká Vukadinović. Ševci se přizpůsobili důraznému soupeři, hlavně v obraně byli důslední, nekompromisní.

„Nejsme v situaci, kdy bychom měli hrát hezký fotbal," připomíná srbský křídelník. „Když ale takto budeme hrát a bojovat, body budou přibývat," nepochybuje rodák z Bělehradu.

První čisté konto v sezoně si připsal gólman Rakovan. Dvoumetrový brankář až tolik práce neměl, v klíčových situacích ale mužstvo podržel.

V prvním poločase vychytal dorážky Matouška i Vondry, po změně stran lapil další tutovku rychlonohého Matouška.

„Nejtěžší zákrok? Asi ten na konci poločasu po rohu. Balon mě trefil, byla to náhoda," okomentoval Rakovan příležitost Vondry.

Také Matoušek po úniku mířil jen do připraveného zlínského brankáře. „Kopl to špatně, ukvapil se. Střílel moc brzy, navíc to dal na moji stranu," líčí.

Slovenský gólman zvládl i další situace a nakonec se spoluhráči bral první venkovní bod.

„Bylo to ubojované. Domácí asi měli více šancí, my jsme se s tím však dokázali vypořádat. Všichni do toho dali sto procent. Každý z nás chtěl urvat bod, který je zvenku dobrý. Zúročili jsme tvrdou práci v tréninku. Takto by to mělo vypadat pokaždé," ví dobře Rakovan.

Ševci ale po remíze zůstali v tabulce FORTUNA:LIGY poslední. „Situace není jednoduchá. Musíme vyhrávat hlavně doma," pronesl.

Potřeba je k tomu hlavně konzistentní výkonnost a tvrdá dřina. „Musíme zachovat stejnou laťku i tréninkovou morálku. Pokud budeme věřit svým schopnostem a takém tomu, co děláme, bude to dobré," je přesvědčený Rakovan.

Zlíňané se mohou na další ligové boje naladit postupem v MOL Cupu do dalšího kola. V reprezentační přestávce se totiž představí v Uničově.

„Pohárové utkání s třetiligovým týmem musíme zvládnout," říká Vukadinović. „Pokud v pauze dobře potrénujeme, půjde to nahoru," věří.