„Už jsem zcela fit. Nyní záleží jen na trenérovi, zda mě pošle do utkání od začátku,“ uvedl na klubovém webu Severomoravanů srbský fotbalista.

Osmadvacetiletý rodák z Bělehradu se vrací na Letnou znovu po roce. Ve Zlíně, kde slavil největší úspěchy kariéry, se v sobotu postaví do cesty bývalým kamarádům a spoluhráčům.

„Moc se na to těším. Zlín mám rád, vždyť jsem tam prožil tři krásné roky. Pod trenérem Páníkem jsme skončili šestí v lize a vyhráli pohár, což nám zaručilo základní část Evropské ligy. Pořád tam mám spoustu známých a kamarádů,“ připomíná Vukadinović.

Zatímco ševcům se v posledních zápasech daří sbírat body, Karviná letos ještě nevyhrála a po šesti kolech se krčí na posledním místě. „Zlín , vyhrál dvakrát za sebou. Budeme to mít proti němu těžké, ale vím, že se tam dá vyhrát,“ věří rychlonohý křídelník.

Podle Vukadinoviće by hostům mohl sedět ofenzivní styl Fastavu i hra na brejky.

„Vždyť Slavia u nás také hrála ofenzivně a nějaké prostory jsme na hřišti měli. Věřím, že nějaká okénka v jejich obraně najdeme a udeříme,“ prohlásil bývalý hráč Sparty, Jablonce či tureckého Bolusporu.

Karviná, která si v minulém ročníku zachovala příslušnost k tuzemské elitě až v baráži, se souží hlavně střelecky. V úvodních šesti duelech totiž skórovala jen čtyřikrát. Stejně na tom jsou i Teplice, které ale mají dohrávku s Mladou Boleslaví k dobru.

„Je pravda, že nám to teď moc nestřílí, v posledních třech duelech jsme dali jediný gól. Ale je pozitivní, že do vyložených šancí se dostáváme. Jeden gól to může zlomit,“ věří zkušený fotbalista.

Ševci se naopak po nevydařených venkovních duelech odrazili a díky dvěma trumfům v řadě jsou rázem v horní polovině tabulky. Přesvědčivé vítězství z Opavy chtějí Poznar a spol. potvrdit také proti Karviné.

Vedení Fastavu sobotní duel věnuje hlavně dětem.

„Jelikož jde o poslední domácí zápas před koncem prázdnin, budou se při vstupu na stadion rozdávat dárky pro naše nejmenší fanoušky. Po celou dobu otevření stadionu se mohou kluci a holky vyřádit na atrakcích, budeme malovat na obličej, užijeme si točenou zmrzlinu a spoustu dalšího,“ láká malé příznivce a jejich rodiče do hlediště mluvčí zlínského fotbalového klubu Zuzana Molková.

FC Fastav Zlín (6.) – MFK Karviná (16.)

Výkop: sobota v 17.00, stadion Letná

Rozhodčí: Franěk - Moláček, Vitner (Denev)

Ligová bilance: 3-0-3

Poslední zápas: 0:2 (2. Wágner, 81. Budínský, 13. dubna 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Hlinka, Buchta, Azackij – Fantiš, Mašek, Jiráček, Podio, Džafić – Janetzký, Poznar,

Karviná: Hrdlička – Krivák, Kouřil, Rundić, Ndefe – Smrž, Hanousek – Guba, Lingr, Ba Loua – Petráň.

Tip deníku: 2:0