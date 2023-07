ROZHOVOR/ Po úvodním těžkém direktu v Karviné se musí vzchopit, zahrát úplně jinak, daleko lépe. Fanouškům, kteří vyprodali Letnou, v úvodním domácím duelu nové sezony dokázat, že záchrana FORTUNA:LIGY nebyla dílem náhody. „Každý z nás má obrovskou motivaci Spartu porazit,“ říká Vukadin Vukadinović.

Fotbalista Zlína Vukadin Vukadinović (ve žlutém dresu) při zápase v Karviné. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Bude plný dům, přijde spousta diváků. Můžeme být rádi, že hrajeme proti takovému soupeři. Sami víme, jak to bylo minulou sezonu, že jsme málem sestoupili. Měli bychom si vážit, že ve Zlíně hrajeme ligu. Musíme všem ukázat, že na to máme,“ burcuje před sobotním šlágrem dvaatřicetiletý srbský křídelník, který ve Spartě v minulosti také působil.

Těšíte se na mistra?

Samozřejmě se těším, ale dobře vím, že nás čeká těžké utkání. Asi není úplně špatně, že Spartu máme doma hned na začátku ligy, ve druhém kole. Soupeř může být trošku nerozehraný, my se ale díváme sami na sebe. Po nezvládnutém utkání v Karviné máme co napracovat.

Prožíváte ještě zápasy se Spartou, kde jste chvíli hrával?

Já musím ve Zlíně pořád něco vypisovat do kabiny, protože neustále nastupuji proti bývalým klubům. (úsměv) Platilo to pro utkání v Karviné i teď doma se Spartou, kterou společně se Slavií vnímám jako největší český klub. Jsem rád, že jsem měl možnost působit v obou mančaftech. Sparta konečně jde správnou cestou. Pomohl jí příchod trenéra Priskeho. Ukázalo se, že to byla správná volba. Po letech nezdarů se Spartě začalo dařit, získala titul a hraje velice pěkný fotbal.

Obhájce na úvod porazil Olomouc 2:0. Co jste říkal na jeho výkon?

Zápas jsem viděl, Sparta hrála velice dobře. Doma je velice silná, venku hraje trošku jinak. Pár hráčů tam skončilo, do Německa odešel útočník Čvančara, ale vedení klubu sehnalo náhradu, dokonce přivedlo mého kamaráda Veljko Birmančeviće, který je velice dobrý fotbalista. Sparta dobře posílila, letos může být ještě silnější.

Skončí zase před Slavií?

To nedokážu říct, protože Slavia je taky obrovsky silná. Boj o titul bude velice zajímavý.

Gól mě může jenom nakopnout, jinak mi byl k ničemu, ví Tkáč. Vydrží celý zápas?

Pojďme ke Zlínu. Jak moc vás poznamenala úvodní porážka v Karviné?

Byla to pro nás pořádná facka. Nikdo z nás to nečekal. Bohužel výkon od všech z nás byl velice špatný. Když u nováčka ve třicáté minutě prohráváte 0:3, je to k zamyšlení. Navíc, když jsme dvě branky dostali ze standardní situace. Tyto góly jsou vždycky zadarmo. Zápas v Karviné nám ukázal, že příprava možná byla slušná, ale liga je úplně o něčem jiném. Každý z nás musí začít u sebe. Musíme předvádět úplně jiné výkony než v Karviné.

Když jste si nepovedený duel hodnotili, na co jste přišli? Co bylo špatně?

Špatně bylo úplně všechno! Srazily nás rychlé góly Karviné, potom jsme se z toho těžko dostávali. Celý první poločas byl velice špatný. V reálu to možná vypadalo, že jsme se ve druhé půli zlepšili a měli dost šancí ke skórování, ale soupeř vedl 3:0, takže možná polevil. I tak jsme Karvinou pustili do dalších brejků, po kterých mohla skórovat. Zlepšit musíme jak defenzivu, tak i věci směrem dopředu.

Podobné to bylo i naposledy doma se Spartou, kdy jste taky prohrávali 0:3, ale nakonec jste sahali po vyrovnání. Pamatujete si na to?

Zápas si dobře vybavuji, bylo to docela nedávno. V prvním poločase jsme měli obrovský respekt. Sparta nás ve všem přehrávala, my jsme byli všude pozdě. Trenér nás o přestávce v kabině pořádně seřval a pak jsme se zlepšili. I když Sparta je silný soupeř, ověřili jsme si, že se i s ní dá hrát. Najednou začala zmatkovat a my utkání málem otočili. Nesmíme se bát hrát.