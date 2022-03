„Jsem strašně rád, že se mi to povedlo,“ zářil po parádním představení rodák ze Sarajeva.

Bývalý hráč Sparty, Slavie, Teplic či Karviné poprvé skóroval hned ve 13. minutě, kdy se trefil po rohovém kopu. „Při nich mám stát na šestnáctce, kde se to ke mně vylilo a najednou jsem byl sám. I když to šlo prostředkem, rána byla prudká a brankář nestačil zareagovat,“ popisuje vedoucí branku šťastný střelec.

Podruhé udeřil čtvrt hodiny před koncem, kdy po Janetzkého přihrávce zblízka zvyšoval na 3:1.

„Gólman byl rychle u mě, brzy na zemi, takže už jsem neměl moc možností, jak zakončit. Zkusil jsem ho přeloboval a vyšlo,“ oddechl.

Vukadinovič si klidně proti strašidelně bránícím Pardubicím mohl připsat hattrick, na konci prvního poločasu ale v úniku pálil pouze do připraveného brankáře Markoviče.

„Zahozená šance mě strašně mrzela,“ přiznává.

Ševci před reprezentační přestávkou zabrali, doma přehráli namočené Pardubice

„Běžel jsem sám a měl dost času. Chtěl jsem ho přelobovat, ale na poslední chvíli své rozhodnutí změnil a on mi to chytil. Měl jsem to vyřešit líp,“ ví dobře.

„Kdybych totiž velkou příležitost proměnil, šli bychom do druhé půle s větším klidem. Takto měli hosté pořád o co hrát,“ přidává.

Ševci ale závěr zvládli skvěle, přidali Dramém nádhernou čtvrtou trefu a duel v klidu dovedli k jasné výhře.

„Jsem rád, že se nám to povedlo, protože pro nás to byl megadůležitý zápas,“ uvědomuje si.

„Vstup do zápasu se nám vyvedl. Už v šestnácté minutě jsme vedli 2:0, pak jsme si sice zbytečně nechali dát před přestávkou gól, ale kabině jsme si řekli, že musíme hrát tak jako do inkasované branky a přidat další góly, což jsme splnili,“ těší jednatřicetiletého fotbalistu, který je po návratu do Zlína ve výtečné formě.

„Cítím se dobře. Spoustu věcí jsem změnil, hlavně stravu. Dřív jsem odpadával už kolem šedesáté minuty a většinou musel střídat. Teď jsem na tom kondičně dobře. Klidně bych vydržel celý zápas,“ tvrdí.

Pardubice se vryly Čelůstkovi do srdce. Kvůli nim klidně "vykrade" i rodný Zlín

I když v minulých duelech hrál hlavně na křídle, proti Pardubicím jej trenér Jelínek vysunul až na hrot, kde se cítí rovněž dobře.

„Změnili jsme styl hry, protože už nemáme útočníka jako byl Tom Poznar, který odešel. Zjednodušili jsme to a myslím, že jsme hodně nebezpeční. Už na Spartě a hlavně doma proti Plzni jsme dokázali, že nám takový fotbal sedí. Vyrážíme z bloku do rychlých kontrů. S Pardubicemi jsme mohli dát i více gól,“ upozorňuje dravý forvard, který si vydařený comeback v Baťově městě náramně užívá.

„Ve Zlíně se cítím dobře. Teď nemám důvod nikam odcházet. Snad se tady zdržím co nejdéle,“ přeje si.

Na Letné před reprezentační přestávkou zase vládne příjemná atmosféra. Ševci rázně ukončili sérii tří porážek a po jednoznačném domácím triumfu si upevnili jedenáctou pozici.

„Chceme pořád dál dobře pracovat a dostat se do prostřední skupiny. I já se dívám hlavně nahoru. Můžeme to zvládnout,“ je přesvědčený.