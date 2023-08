ROZHOVOR/ Při střídání si vychutnával ovace fanoušků, radoval se s první výhry v sezoně. Srbský rychlík Vukadin Vukadinović patřil v sobotním zápase s Teplicemi, který ševci ovládli 2:1, ke klíčovým borcům Zlína. V důležité bitvě hýřil pohybem, aktivitou, bývalý klub nijak nešetřil.

Fotbalista Zlína Vukadin Vukadinović slaví společně s fanoušky výhru nad Teplicemi. | Foto: FC Zlín

Navíc se po parádním průniku ve druhé půli blýskl asistencí na vedoucí gól Davida Tkáče. Přitom nejen kvůli velkému vedru toho měl dost.

„Jsem rád, že jsem se zase dostal do základní sestavy, ale lépe jsem se cítil před dvěma týdny s Libercem,“ přiznává dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu.

„Viděl jsem, jak toho kluci z horka měli plné zuby. Já jsem to pocítil nyní proti Teplicím. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem měl hodně balonů, ale počasí bylo opravdu těžké,“ rozdýchával únavu ještě po náročné šichtě.

Ovace fanoušků při střídání vám ale dodaly energii, ne?

Cítil jsem se dobře. Celkem se mi i dařilo. Dostával jsem se tam. Trošku mě mrzí že jsem některé situace nevyřešil dobře. Naštěstí se mi ve druhém poločase jedna akce povedla. Gól nám obrovsky pomohl, protože na začátku druhé půle jsme měli výpadek a přežili jsme dvě tutovky Teplic, při kterých nás Dosty podržel.

Ulevilo se vám hodně, že?

Úleva je obrovská. Pro nás to jsou velice důležité tři body. Do sezony jsme vstoupili špatně. I když jsme za sebou měli těžký ročník a los nám příliš nepřál, tak jsem si myslel, že první kola zvládneme lépe. Bohužel nám úvod až tolik nevyšel, takže proti Teplicím byla povinnost vyhrát, což se i stalo.

Cítil jste od začátku, že to proti Teplicím půjde?

Je pravda, že v minulých zápasech jsme hráli dobře vždy jen část utkání. Třeba po velice špatné první půli jsme se vždycky zvedli a doháněli to. Většinou to ale nedopadlo dobře. Prohráli jsme a ztratili body. Před zápasem s Teplicemi jsme si řekli, že klidně můžeme hrát sto minut, ale musí to být vidět. Jsem moc rád, že jsme k tomu s kluky takto přistoupili.

Vrba po první výhře v sezoně: Nelítáme v oblacích. Víme, o co hrajeme

Popište váš průnik před prvním gólem?

Chtěl jsem to ustát, protože jsem měl prostor a dostal se před soupeře. Navíc Grigar byl mimo bránu, snažil jsem se to dát pod sebe. Naštěstí David (Tkáč – pozn. red.) tam byl a prostřelil to.

Věděl jste o Tkáčovi?

Věděl jsem, že tam je a že si nabíhá. Měl jsem štěstí, že Grigy nečekal kličku doprava. Dokonce jsem uvažoval, že budu střílet, ale hráči Teplic se nacpali do brány, takže jsem věděl, že Kača je v lepší pozici než já a dal mu to.

Jak jste viděl únik Radosty chvíli předtím?

Blbě jsme se postavili. Vzadu nám chyběl hráč, který to měl zajišťovat. Pak jsme špatně kopli roh. Grigar to chytil a okamžitě mu to hodil. Já Radiho znám právě z působení v Teplicích. Vím, že je to rychlý hráč. Na druhé straně Dosty je vynikající na lajně, má výborný reflex a tyto situace zvládá. Zkusil jsem ho trošku rozhodit, ale bál jsem se, že spadne, že bude červená karta, tak jsem ho radši nechal zakončit a Dosty to chytil. Za mě to byl rozhodující moment utkání.

Jak vám bylo po neproměněných šancích v prvním poločase?

Říkal jsem si, že to není možné … Hosté to dvakrát vykopávali z lajny. Po rohu jsme měli odkrytou bránu, nic jsme tam ale nedotlačili. Pořád jsem ale věřil tomu, že přijdou další šance a gól dáme. Třeba v minulé sezoně s Baníkem i v Pardubicích jsme to rozhodli až v závěru, i teď jsem věřil, že to zvládneme.

Ševci zvládli souboj s Teplicemi, první výhrou sezony se naladili na derby

Jak se vám hrálo v tom vedru?

Já jsem chtěl jít dolů už v pětadvacáté minutě, protože jsem tam měl asi pět náběhů za obranu, navíc počasí bylo extrémní. (úsměv) Sice přes den pršelo, ale pak vylezlo sluníčko a bylo dusno. Vůbec jsem nepochopil, proč jsme neměli přestávku na občerstvení. Ptal jsem se rozhodčího a nějak mě nevnímal. Troško mně to chybělo, protože předtím jsem tři nebo čtyři zápasy nebyl v základní sestavě. Měl jsem to těžké.

Už jste řešil s fanoušky derby, které se hraje za týden?

Už po zápase s Teplicemi na toto téma padla nějaká řeč. Vnímáme, že je to pro všechny z nás obrovský zápas. Poslední derby jsme nezvládli. Tato výhra nás určitě povzbudí. Chceme ve středu zvládnout ještě pohár. Věřím, že týden pro nás bude úspěšný. Zakončíme ho na Slovácku, kde se pokusíme urvat body.