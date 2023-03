„Samozřejmě vnímám, že to je pro nás další důležitý zápas. Hoří nám barák, takže je potřeba začít rychle hasit, v našem případě sbírat body, protože už není kam couvnout,“ uvědomuje si zkušený křídelník týmu FC Trinity Vukadin Vukadinovič před sobotní bitvou na Srbské.

Znervózňuje vás pohled na tabulku?

Pohled na tabulku jistě není příjemný. Mně na klubu záleží. Není mi jedno, kde se nacházíme. Zažil jsem tady spoustu věcí. Rozhodně chci pryč z posledního místa a co nejdříve se dostat co nejvýš. Trošku mě překvapuje, jak se některé jiné týmy ze spodku zvedly. Hlavně jsem nečekal, že by se tak mohlo dařit Pardubicím, které ale hrají dobrý fotbal. Já se však nechci dívat na ostatní. Hlavní jsme my. Vím, že ve Zlíně kvalita je. Patříme úplně někam jinam.

Bude těžké navázat na výkon proti Spartě z druhé půle, kde jste hráli fakt dobře a soupeře zmáčkli?

Víme, že proti Spartě jsme odehráli utkání dvou zcela rozdílných poločasů. Ten první už jsme hodili za hlavu. Takto se nechceme prezentovat, takto hrát. Po změně stran už jsme hráli tak, jak chceme. Věřím tomu, že na výkon navážeme a v sobotu v Brně to i předvedeme.

Co bude proti Zbrojovce rozhodující?

V týmu máme zkušené borce, a i kdyby se náhodou stalo, že jako první inkasujeme branku, nemělo by nás to rozhodit. Vím, že se Spartou jsme zapnuli až když jsme prohrávali 0:3. Je jasné, že Sparta má větší kvalitu než Brno. Důležité bude neinkasovat. Pokud bychom šli do vedení, může to z nás spadnout.

Souhlasíte s názorem, že Brno je tým dvou hráčů, Ševčíka a Řezníčka?

Určitě zrovna tito dva hráči jsou pro Brno klíčoví. Samozřejmě Zbrojovka má v sestavě i další dobré fotbalisty. I když soupeř taky není v úplném klidu, má výhodu v tom, že hraje doma. Zápas chce stejně jako my zvládnout, aby se v tabulce dostal ještě výš. My se ale musíme soustředit sami na sebe.

Zlínský křídelník Vukadin Vukadinovič před zápasem se Spartou.Zdroj: FC Trinity Zlín

Překvapuje vás, že je právě Řezníček nejlepší střelec ligy? V čem jsou jeho největší přednosti?

Nepřekvapuje mě to. Já jsem měl možnost s ním hrát v Teplicích. Vím, že je to vyloženě střelec, hráč do vápna, kde kraluje. Musíme mu dát v pokutovém území minimum prostoru, pohlídat ho, protože on si dokáže balon pokrýt, zakončit. Většinou se nemýlí, při střelbě bývá přesný.

Zbrojovka ve středu nezvládla pohárový duel v Českých Budějovicích, po porážce 1:2 v soutěži skončila. Může na ní vyřazení zanechat stopy?

Brno rozhodně chtělo do semifinále. Vypadlo ale, navíc po zápase absolvovalo dlouhou cestu domů. Může to hrát nějakou roli, ale nijak bych na to nesázel. Jsou to profíci, liga je jiná soutěž. Znovu opakuji, my se soustředíme sami na sebe a pokusíme se předvést co nejlepší výkon a urvat všechny body.

Potěšilo vás, že jste proti Spartě nastoupil od začátku? Jak jste se na hřišti cítil?

Jsem rád, že mi dal trenér Vrba šanci. Cítil jsem se dobře. Jsem hlavně rád, že jsem takto těžké utkání zvládl po kondiční stránce. Věřím tomu, že jsem si svým výkonem řekl o další minuty.