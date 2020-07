Zdravotní problémy slávistického odchovance sužovaly také na ročním hostování v Teplicích. V dresu sklářů nastoupil ve čtrnácti ligových duelech, za 472 minut ale ani jednou neskóroval.

Na jaře kvůli zranění i konkurenci vůbec nehrál, nyní má poslední šanci ukázat se. Pokud na podzim nepřesvědčí, ve Fastavu končí.

„S panem Grygerou jsme se o tom bavili. Mám před sebou posledních šest měsíců, takže uvidíme, jak na tom budu a jak se mi bude dařit. Buď si vysloužím novou smlouvu, nebo půjdu zase dál,“ uvědomuje si Vyhnal, který se do známého prostředí těšil. „Sice jsme ještě zraněný, ale věřím, že to příští týden bude dobré a že se připojím k týmu,“ uvedl po svém návratu.

Jak jste se cítil před rokem, kdy vám tehdejší trenér Fastavu Csaplár oznámil, že s vámi nepočítá?

Docela mě to mrzelo, protože už jsem si ve Zlíně pod panem Bílkem vybudoval nějakou pozici, pak se to však tímto rychle změnilo. Trenér Csaplár mi moc nevěřil. Cítil jsem, že toho pod ním moc neodehraji, a tak jsem potřeboval změnu. Než abych seděl někde na tribuně, tak jsem to radši zkusil v Teplicích, kde mě chtěli.

Jak hodnotíte rok na Stínadlech?

Na začátku jsem tam byl spokojený. Docela jsme hrával, ale mně ani mužstvu se moc nedařilo. Moc gólů jsem tam nedal. (úsměv) Pak tam přišel Řezňa (Jakub Řezníček – pozn. red.) a já věděl, že to tam budu mít hodně těžké, protože tam byli dva super útočníci. Měl jsem velkou konkurenci a tím pádem dost složité. Navíc jsem se zranil a už jsem tam víceméně jenom paběrkoval.

Věděl jste hned, že se vrátíte do Zlína?

Vzhledem k mému zranění, když jsem více než dva měsíce nehrál, jsme o ničem jiném ani nepřemýšlel.

S čím jste tak dlouho laboroval?

Nejprve mě trápila třísla, kvůli kterým mi pak ochablo i koleno. Teďka jsem spíš marodil s ním. Je to pořád dokola.

Jak jste na tom nyní?

Nejsem stoprocentně připravený. Běhám, posiluji, takže si myslím, že bych se příští týden mohl zapojit s týmem do přípravy.

Stihnete začátek sezony?

Uvidíme. Nechci předbíhat. Vždycky něco řeknu a pak mi tam na dalším tréninku něco rupne. Doufám, že se zapojím co nejdříve a snad to bude brzy dobré.

Zranění vás sužují dlouho. Jak to snášíte?

Už z toho trošku šílím, protože vždycky měsíc běhám, pak to chvíli drží a pak zase chvíli ne. Je to na hlavu. Furt ale bojuji, protože fotbal mám rád. Věřím, že to bude zase dobré.

Tentokrát možná ale zranění nepřišlo v tak špatnou dobu. Vždyť sezona byla přerušená, skupina o záchranu se ani nedohrála …

Je to tak. Celé to bylo takové divné. Bohužel jsem kvůli zranění nemohl ani trénovat. Dva měsíce, co jsem laboroval s tříslem, jsem o dost přišel.

Překvapilo vás, že vás ve Zlíně zase vítá trenér Páník, který tu byl již když jste do Baťova města před dvěma lety přicházel?

Abych řekl pravdu, ani mě to moc nepřekvapilo. Já si myslím, že trenér Páník do Zlína patří. Všichni ho tady mají rádi. I já jsem rád, že tady je, protože mě zná. Nemusím se nikomu představovat a začínat od nuly.

Vnímáte jako velkou výhodu, že tady je?

To uvidíme, ale hlavně musím být zdravý a něco předvést. To, že mě trenér zná, mi na tribuně asi nepomůže.

I když realizační tým je skoro stejný, tým se za rok docela obměnil, že?

Je to tak. Je tu spousta mladých kluků. V kabině sedím vedle Poznyho, kolem mě jsou samí mladíci. Taky jsou tam ale také cizinci, které má trenér Páník rád. Za mě je to v pohodě.