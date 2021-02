„Rozhodně je to pěkné číslo, ale tím, že jsem dříve hrál hlavně druhou ligu, kde mám o dost více startů, tak mi to v nejvyšší soutěži naskakovalo pomalu. Ale jsem za stovku moc rád, vážím si každého zápasu v první lize,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web otrokovický rodák.

I když v mládeži působil ve Slovácku, profesionální kariéru odstartoval až v Brně, kam přestoupil v říjnu 2010.

Ze Zbrojovky se dostal do Jablonce, na severu Čech ale pořádnou šanci nedostal. Po hostování v Hradci Králové, Znojmě a Vlašimi skončil v Opavě. Slezskému celku pomohl s postupem do nejvyšší soutěž, v jeho dresu si připsal 54 ligových startů. Další nasbíral ve Zlíně. Do Baťova města přestoupil loni v lednu.

„Nejvíce do paměti se mi asi vryl první domácí zápas v Opavě po přestěhování z azylu v Brně, kdy jsme porazili Příbram 5:0 a přišlo tam tehdy hodně diváků. Zmínit musím také výhru Zlína nad Plzní 1:0. Jen škoda, že u toho nebyli fanoušci,“ mrzí Simerského.

Za Fastav zatím odehrál pětadvacet utkání, v nich vstřelil dva góly. Trefil se loni na jaře proti Českým Budějovicím i pražským Bohemians, oba duely ale ševci prohráli shodně 2:3. „Samozřejmě mě mrzí, že to nebyly vítězné branky, které by alespoň pomohly k nějakým bodům. Ale na druhé straně ligových gólů zase tolik nemám, takže radost mám z každého z nich. Pevně doufám, že ještě nějaké přibudou,“ věří zkušený zadák.

Žádné velké mety ani cíle si pod nohy neklade. „Pokud by to šlo dobře a přibývalo to, jako poslední dva roky, tak budu moc rád. Další stovka v lize by byla moc pěkná,“ uvedl.

Simerský bude hlavně rád, když mu vydrží zdraví a pomůže Fastavu k nějakému dobrému výsledku. Na pořádný úspěch totiž stále čeká. „Je pravda, že jsem zatím byl jen v týmu, který vyhrál druhou ligu a prohrál finále MOL Cupu právě proti Zlínu. Kdyby se ale zopakoval někdy podobný úspěch v podobě domácího poháru, tak se zlobit určitě nebudu,“ dodává s úsměvem.