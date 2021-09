„Samozřejmě vnímáme, že výsledky nejsou nyní dobré, ale hráli jsme s těžkými soupeři. I když na Slovácku jsme byli první poločas lepší, ale nedali jsme šance a pak ze standardky dostali gól. Se Spartou to taky bylo poločas slušné, ale v závěru jsme to nezvládli,“ vydechl zklamaně.

V sobotu Fastavu chyběli Fillo, Procházka, Kolář nebo Matejov. „Myslím, že právě při standardkách to úplně problém není. Vždyť všichni máme úkoly jasně dané. Víme, co máme dělat,“ připomíná.

„I proti Spartě jsme kvůli nim zahodili výkon z prvního poločasu do koše,“ přidává naštvaně. Za problémy může i absence důležitých zadáků.

Standardní situace přitom Zlíňané na trénincích pečlivě cvičí, věnují se jim detailně. Efekt ale není žádný. „Prostě tomu nejdeme naproti, přitom standardky rozhodují zápasy a my z nich dostáváme spoustu gólů. Pak je strašně těžké s výsledkem něco dělat,“ uvedl.

Ševci při obranných standardkách soupeře hořeli. Hostující kapitán Pavelka ještě mířil s pomocí gólmana Rakovana do břevna, ale další zadák Sparty Panák se už v závěru první půle po rohu nemýlil. „Vůbec nevím, proč nám to tam letos padá,“ kroutí hlavou Simerský.

„Nevím, jestli to bylo špatným postavením, prostě jsme to měli zvládnout lépe,“ ví bývalý hráč Brna, Jablonce či Opavy.

„Chtěli jsme Spartu potrápit, získat nějaké body. První poločas nebyl z naší strany vůbec špatný. Po třetím gólu už jsme to ale měli hodně těžké,“ uvedl.

„V ten moment jsem si říkal, jak je branka důležitá, že nám může pomoct. Věděl jsem, že pokud udržíme výsledek do poločasu, máme šanci uspět. Ale pak jsme dostali zase gól z rohu, což asi hovoří za vše,“ povzdechl si vysoký zadák Fastavu, který ve středu slaví devětadvacáté narozeniny.

Vstřelil sedmý ligový gól, poprvé v kariéře se trefil proti Spartě, přesto po sobotním večerním duelu důvod k juchání zrovna neměl. Stoper Zlína Dominik Simerský ve 41. minutě po centru Cedidly a střele Vraštila zblízka srovnal na 1:1 a vrátil ševce zpátky do hry o body. Moravané ještě do přestávky inkasovali druhý gól a nakonec ve šlágru 9. kola FORTUNA:LIGY podlehli favoritovi jasně 2:5.

