„Samozřejmě nás to mrzí. Výhra by nám hrozně pomohla. Na druhé straně se počítá každý bod a třeba zrovna tento rozhodne o tom, že zůstaneme v první lize,“ říká Fillo.

Ševci venku v lize nevyhráli už 23 utkání po sobě, osmým nerozhodným výsledkem v sezoně potvrdili pozici remízového "krále" soutěže.

„Celkově to byl zápas bez šancí,“ míní zkušený fotbalista, který v úterý oslaví sedmatřicáté narozeniny. Předčasný dárek v podobě výhry se ale nedočkal.

„Vedli jsme 2:0 a v tu chvíli už to vypadalo, že to dotáhneme, ale bohužel jsme o náskok přišli a je to z toho jenom bod,“ smutní.

Těsně po utkání v něm převládalo zklamání. Bývalý hráč Plzně, Teplic či Ostravy cítil, že výhra byla docela blízko.

Druhá Vrbova remíza. Ševci ztratili v Jablonci vedení 2:0, v deseti urvali bod

Moravané se ale ve druhé půli nevyvarovali chyb, za nedůslednost v defenzivě a po vyloučení Kozáka pykali. „Hlavní chyba přišla před prvním gólem Jablonce. Měl jsem to napálit z vápna pryč, místo toho jsem šel zbytečně do kličky a o balon přišel,“ kál se.

Soupeř po trefě Považance snížil a vzápětí přišlo hloupé Kozákovo vyloučení. „Za mě bylo hodně přísné. V deseti už jsme to měli těžké,“ uvedl Fillo.

Domácí z přesilovky vytěžili vyrovnávací gól, když pokus Považance tečoval mimo Rakovanův dosah zlínský Didiba. Slovenský záložník se druhého gólu v utkání nedočkal, sudí Zelinka označil branku v zápise za vlastní.

Domácí měli čas k obratu, ale další vyloženou šanci už si ani v dlouhém osmiminutovém nastavení nevytvořili.

Fotbalisté Zlína tak i ve druhém soutěžním utkání pod trenérem Pavlem Vrbou remizovali a z předposledního místa tabulky nadále ztrácejí na Severočechy tři body.

„Zápasy jsme neodehráli špatně. Herní projev se zlepšil. Je pravda, že s Ostravou jsme v závěru měli i štěstí, když nás Raky podržel, ale v Jablonci jsme měli spíš smůlu,“ myslí si.

„Je veliká škoda ztratit dvougólové vedení, ale věřím, že se budeme zvedat a i výsledkově zlepšovat,“ je přesvědčený Fillo.

Zda má pravdu, ukáže již následující domácí duel proti rovněž namočeným Teplicím.