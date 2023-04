Naposledy si v derby na Slovácku po zkratu veterána Filla vyzkoušeli dlouhé oslabení, v sobotu si zase zahráli skoro devadesátiminutovou přesilovku. Fotbalisté Zlína neměli po bleskovém vyloučení českobudějovického stopera Lukáše Havla, který už po sedmatřiceti sekundách fauloval unikajícího Vukadinoviče a uviděl červenou kartu, s Jihočechy slitování.

Děkovačka fotbalistů Zlína po vítězném zápase nad Českými Budějovicemi | Video: Jan Zahnaš

Dynamo zničili 5:1 a po pěti nezdarech si zlepšili náladu i svoji pozici ve FORTUNA:LIZE.

„Zápas i výsledek samozřejmě hodně ovlivnila první minuta. My jsme to poznali v předchozích kolech na opačné straně, jaké je to hrát v deseti. Za nedisciplinovanost jsme byli potrestáni. Nyní jsme mohli lépe kombinovat a využívat prostor po stranách. Dostávali jsme se do zajímavých situací, šancí. Klidně jsme mohli dát i více než pět branek,“ říká trenér Zlína Pavel Vrba.

Pro jubilanta Havla, který zrovna na Letné odehrál jubilejní stý ligový zápas, skončil sobotní duel už po necelé minutě.

O nejrychlejší vyloučení v historii samostatné české ligy ale nešlo.

Českobudějovický útočník Tomáš Stráský jako střídající hráč v roce 2010 skončil v utkání s Ústím nad Labem už po 19 sekundách od svého příchodu na trávník.

Jen o vteřinu déle pobyl na hřišti v základní sestavě pražské Dukly Jan Vorel v březnu 2013 v duelu s Plzní.

Nešťastník Havel putoval ze hřiště po faulu na Vukadinoviče, jenž po dlouhém pasu z hloubi pole postupoval sám na gólmana Šípoše. „Červená karta byla udělena správně,“ nepochybuje Vrba.

Glosa Libora Kopla: Překvapivý tah vedení vyšel. Ševci místo mluvení začali hrát

Ani hosté neprotestovali. Podle jejich trenéra Tomáše Zápotočného neměl Havel vůbec faulovat. „Měl Vukadinoviče nechat jít, raději jsme měli prohrávat, než hrát celý zápas v deseti,“ má jasno někdejší skvělý stoper.

S hříšníkem celou situaci již probral, více to řešit nebude. „Stalo se. Každý někdy udělá chybu. S Lukášem jsme o tom mluvili, uvědomuje si to,“ věří Zápotočný.

V oslabení neměli hosté šanci. „Jenom se vám honí hlavou, kdy vás zkušený soupeř ztrestá. Byla to kočka – myš,“ posteskl si kouč Dynama.

V dlouhé přesilovce skórovali útočníci Kozák s Balajem, na které navázali po změně stran Vukadinovič, Didba a střídající Kovinič. Za hosty debakl mírnil Zajíc. „Připravovali jsme se na rychlostní typy zlínských hráčů, ale v deseti lidech je neubráníte, to prostě nejde. V oslabení vydržíte v nějakém bloku tak dvacet minut, déle ne. Hráči Zlína mají takovou kvalitu, že si vás povodí, uběhají,“ dodal Zápotočný.

Rekordní výhra ševců v lize je toho důkazem.