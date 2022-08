„Asi to tomu přispělo,“ souhlasí také stoper týmu FC TRINITY Dominik Simerský.

Zatímco Slávisté požadovali vyloučení zlínského zadáka, sudí Černý ukázal mladému bekovi žlutou kartu.

Zatímco po utkání se Cedidla za svůj faul v televizním rozhovoru veřejně omluvil, na hřišti to dál jiskřilo. „Některé naše zákroky byly ostřejší, možná i zbytečné. Všechny se staly u laviček, kde se to hecovalo,“ připomněl Simerský.

V 70. minutě emoce plály znovu. To byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující kapitán Procházka. Bývalý reprezentant se u postranní čáry postavil útočníkovi Jurečkovi, který chtěl rychle rozehrát aut. I když zkušený zadák sudímu ukázal vyzutou kopačku, musel za nefér jednání pod sprchu.

„Podle mě byl faulovaný a když nebyl zapískaný ten zákrok, chtěl zamezit rychlému vhazování, což je běžné. Rozhodčí to ale vyhodnotil takto, takže nemá cenu se k tomu vracet,“ míní Simerský.

S Procházkou po utkání neměl čas celou situaci rozebírat. „Jenom on může vědět, jestli se tomu dalo předejít. Vím, že tam byla vyzutá kopačka. Reakce byla taková jeho klasika, trošku vyhecovanější, což tomu taky přispělo,“ míní vysoký obránce.

Ševce srazilo hloupé vyloučení Procházky, dva góly dal oslavenec Jurásek

Nervózní ale ve druhé půli nebyli jenom ševci, ale také Slávisté. Favorit znejistěl po kontaktní brance Jawa v úvodu druhé půle. Na chvíli vypadl z role, začal bláznit. „Šlo cítit, že soupeř znervózněl,“ všiml si i Simerský. „Jejich sestava byla kvalitní, ale ne tak sehraná,“ přidal svůj postřeh.

Zlíňané toho ale nevyužili, v oslabení inkasovali další dvě branky a vysoko prohráli. „Všechny góly byly kvůli našemu špatnému postavení stejné, šlo jim předejít,“ míní bývalý hráč Brna, Opavy či Jablonce. „Štve mě, že jsme neprohráli třeba jenom 1:2, ale dostaneme hned čtyři góly,“ smutnil.

Moravané nezvládli především první půli, ve které téměř neohrozili branku soupeře. „Výkon v prvním poločase nebyl dobrý. Asi jsme ani nevystřelil na bránu. Ale nepřišlo mi, že to bylo nervozitou. Spíš nedokážeme dohrát akce do konce. Proto jsme ve Zlíně a ne ve Slavii,“ míní. „Soupeř taky kazil, ale vracel se s námi dozadu a hrát do plné obrany pro nás bylo strašně těžké,“ povzdechl si.

Po změně stran se hosté zlepšili, po gólu Gambijce Jawa vyloženě ožili. „Snažili jsme se nějak nadechnout, protože stav 2:1 byl pro nás hratelný. Červenou kartou jsme se ale sami připravili o dobrý výsledek. Na konci už to pro nás bylo těžké,“ dodal.