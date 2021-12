Byť to dlouho vypadalo, že vysoký zadák se svými kolegy v těžké zkoušce obstojí, po vyrovnávací trefě Fortelného v 61. minutě defenziva Fastavu nepochopitelně zkolabovala, rychle inkasovala další dvě branky a nakonec ze Stínadel odjela se čtyřgólovým výpraskem.

„Bohužel jsme neubránili jednu situaci, vyrovnávací gól nás evidentně položil. Tři góly za deset minut se málokdy vidí. Pak už bylo těžké s tím něco dělat,“ smutní Simerský.

Povzbuzené Teplice v rozmezí 61. až 68. minuty po brankách Fortelného, Shejbala a Mareše dokonaly obrat, čtvrtý gól přidal ve třetí minutě nastaveného času Trubač.

„Asi jsem to někdy v kariéře zažil, že by tým dostal takto rychle tři branky, ale hned takto po zápase si to nevybavuji. Výkon od nás ale byl špatný a vyvrcholil touto desetiminutovkou,“ hlesl Simerský.

Fastavu k lepšímu výsledku nepomohla ani vedoucí trefa středopolaře Hrubého, který v 56. minutě střelou k tyči otevřel skóre. „Ten gól byl pro nás takový dárek,“ míní.

„Zápas byl 0:0, my jsme z první střely na bránu ve druhé půli dali branku,“ připomíná.

„Mělo nás to nakopnout, Teplice to ale nepoložilo. Naopak po vyrovnání ucítily šanci a šly si za tím. Od nás to byl špatný výkon po všech stránkách. Od té doby jsme nic neměli,“ dodal zklamaně.

Podívejte se: ševci obdrželi tři góly za sedm minut, v Teplicích prohráli 1:4

Porážka 1:4 ševce hodně bolela. Vždyť Tepličtí, kteří byli před sobotním duelem v tabulce poslední, v lize vyhráli po dvanácti zápasech, pod novým koučem Jarošíkem vůbec poprvé. Předtím padli sedmkrát za sebou.

Podle hráčů Fastavu ale podcenění v konečném výsledku nehrálo žádnou roli. „Těžko říct, čím to bylo, ale můžeme si za to sami,“ ví dobře zkušený obránce.

„V první půli jsme přežili nějaké šance soupeře, dokonce jsme se dostali do vedení, ale celkově jsme zápas nezvládli. Náš výkon byl špatný, góly jsme si zapříčinili vlastními chybami. Určitě se jim dalo předejít, nebyly to těžké situace,“ ví.

Hosté kromě zaváhání v obrané fázi doplatili také na četné absence. V Teplicích jim scházeli tři vykartovaní borci, nehrál ani Matejov.

Skláři k utkání přistoupili lépe, o cenné body se rvali od začátku do konce.

„Teplice nás nepřekvapily. Jelikož mají málo bodů, hrály o hodně. Věděli jsme, že je to pro ně stěžejní utkání. My jsme se na něj ale taky připravovali, chtěli jsme zápas zvládnout, abychom si pomohli, vylepšili naši pozici, což se vůbec nepovedlo,“ povzdechl si otrokovický rodák.

Ševci musí na nepovedený duel rychle zapomenout, protože už v sobotu doma hostí poslední Karvinou.

Další ztráta se soupeřem ze dna tabulky by byla ještě bolestivější. „Musíme se vzpamatovat a doma předvést úplně jiný výkon. Tento by nestačil na nikoho,“ ví bývalý hráč Jablonce, Opavy či Brna.