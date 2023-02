Stejně na tom je i Zlín a další ohrožené mančafty. O víkendu bodovaly Teplice, České Budějovice i Brno.

„Každý bojuje o to, aby se po hlavní části soutěže dostal do prostřední tabulky. Pro nás je situace i vzhledem k losu hodně složitá, protože teprve nyní nás čekají mužstva z horní poloviny tabulky. Musíme však bodovat i s nimi, alespoň doma. Čeká nás těžký závěr. Je to otevřené,“ míní Vrba.

Zlín venku nevyhrál 24. ligový zápas v řadě, Pardubicím podlehl po čtyřech utkáních.

Podle někdejšího reprezentačního kouče rozhodla nedělní duel v CFIG Aréně první branka, kterou hned v 7. minutě zaznamenal Janošek. „Byl to klíčový moment,“ míní.

„Byla to krásná branky. Možná gól měsíce, možná gól roku. Z pětadvaceti metrů to trefil fantasticky,“ chválil Vrba bývalého hráče Brna, Slovácka, Plzně nebo právě Zlína.

Hořký návrat talenta Tkáče. Cítil se dobře, gól Janoška přes trenéra neviděl

Přitom na rodáka z Rajhradu své svěřence dopředu upozorňoval. „Hráčům jsem zrovna ukazoval prostory, ve kterých je nebezpečný. Víme, že dokáže z levé strany seběhnout na pravou a ze střední vzdálenosti vystřelit. K ráně ve středu hřiště se vůbec neměl dostat. Nezvládli jsme to takticky ani pozičně,“ štve zkušeného kouče.

Ševce nezlomila ani druhá branka střídajícího Krobota po změně stran. Až do konce bojovali, rvali se o body. Za snahu však byli odměnění pouze kontaktním gólem střídajícího útočníka Kovinič. Černohorec se v české lize trefil poprvé.

Moravané si ve zbytku nastaveného času vypracovali drtivý tlak. Z několika závarů se jim ale srovnat nepodařilo.

„Jsme zklamaní, že jsme nezískali alespoň bod a z těch situací nedokázali dotlačit balon do brány. Kdybychom měli trošku štěstí, mohli jsme i vyrovnat,“ říká Vrba.

Potěšil jej alespoň návrat uzdraveného záložníka Tkáče, který se v nejvyšší soutěži objevil skoro po roce.

Zdravotně je v pořádku. Bude dostávat více prostoru,“ slibuje.