„Na někoho to vždycky padne,“ připomíná kouč Fastavu Bohumil Páník. „Vždycky je to o gólech a střelcích. Buď je dáte, nebo ne. Jablonec je má a hraje o druhou příčku. U nás je střílí jedině Poznar. Když ho nedá, maximálně hrajeme 0:0. Proti Opavě ho dal, tak jsme remizovali 1:1,“ přidal trefně.

Zkušený trenér hned po zápase dobře věděl, že i remíza se Slezany může mít svoji hodnotu, což se pak po porážce Brna s Mladou Boleslaví a senzační remíze Příbrami v Plzni potvrdilo.

Ševci sice v nejvyšší soutěži poosmé za sebou nevyhráli, přesto mají tři kola před koncem sezony definitivní jistotu. FORTUNA:LIGU budou hrát bez ohledu na zbývající výsledky.

Pokud se však Poznar a spol. výrazně nezlepší, budou to mít v závěrečných kolech proti Ostravě, Liberci a Slovácku hodně složité.

„Ukázalo se že fotbal není jenom o tom, co umíte, ale i jak pracujete s hlavou. Opava si k nám přijela zahrát fotbal, byla uvolněná. Uprostřed pole měla pohyblivé hráči, kteří nám dělali obrovské problémy,“ uznal Páník.

A jeden z nich, tvořivý středopolař Nešický, v 19. minutě zakončil rychlou akcí hostů a poslal Opavu do vedení. Ještě předtím domácí Janetzký orazítkoval tyč.

„Bylo to o prvním gólu. Kdybychom ho dali my, mohli bychom se uvolnit a lépe by nám to běhalo,“ míní kouč Fastavu.

Takto domácí znervózněli a zbytkem první půle se protrápili. Zlínu pomohlo i poločasové střídání, když nevýrazného Potočného a Janoška nahradili Martínez a Jawo.

„Chtěli jsme tam dostat pohyblivější hráče. Pedro takový je. Hraje bez zábran, nebojí se. Je to španělský fotbalista, který chce míče. Věřili jsme, že nám tam něco vytvoří,“ vysvětluje Páník.

„Na druhé straně na trénincích vidíme, že taky hodně zkazí, když málo hraje mezihru a zkouší finální věci. Furt je to o komunikaci, ale myslím, že nám pomohl,“ přidává.

Ani útočník Jawo vyloženě nepropadl, byť se do vyložené šance neprotlačil. „Lamin je těžko bránitelný a nevyzpytatelný hráč. Dokáže udělat akce, nebo poztrácet míče či hůř reagovat. I když jsme šli do risku, když jsme tam nechali jenom defenzivního Hlinku,“ uvedl.

Na hřiště se za nepříznivého stavu dostal i vykurýrovaný Fantiš. „Tondovi je jedno, kde hraje a přitom vám vždy pomůže,“ oceňuje. „Na to, že s námi trénoval jenom v pátek, tak jsme ho dokázali využít,“ těší Páníka.

Zlínským hrdinou byl ale útočník Poznar. Nejlepší střelec týmu po desetizápasovém půstu konečně skóroval. V 78. minutě se ocitl sám za opavskou obranou a prudkou křížnou ranou srovnal na 1:1.

I když se z tribuny zdálo, že domácí kapitán stál v ofsajdu, VAR branku posvětil a Letná alespoň jednou ožila.

„Dneska se vždycky čeká, když je situace trošičku na hraně. Někdy je to ošidné. Každý je ale rád, když gól padne a platí,“ pronesl třiašedesátiletý trenér.

Ševci za stavu 0:1 ještě přečkali tutovku protivníka. Hlavičku Dediče zneškodnil Dostál a dorážka Nešického, mimochodem nejlepšího hráče utkání, zatřásla břevnem.