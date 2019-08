„Je to hezké. Ani jsem neodešel nijak ve zlém. Nevidím důvod, proč by na mě měli pískat,“ uvedl dvaadvacetiletý středopolař po návratu Opavy.

Jaký byl váš návrat do Opavy?

Bylo to hezké, stadion byl plný. Fandilo se, vyhráli jsme, takže super.

Souhlasíte, že jste byli výrazně lepší?

Také si to myslím. Celý zápas jsme je tlačili. Opava tam měla akorát několik závarů, jinak jsme si šli za vítězstvím.

Bylo to i tím, že jste na ně od začátku vletěli?

Hráli jsme svůj fotbal. Moc jsme to nenakopávali, hráli jsme balony do nohy. Když tak jsme si zběhli za obranu a prostě to dneska šlo.

Co říkáte těm emocím v závěru zápasu?

Podle mě to bylo ze strany nějakých domácích hráčů zbytečné. Hlavně červená karta v závěru.

Jak se vám osobně hrálo?

Cítil jsem se dobře. Tady na tom stadionu se mi hraje vždycky dobře. (směje se) Takže jsem toho využil.

Útočník Poznar říkal, že po měsíci už ví, že jste v kabině, že před tím jste vůbec nemluvil, že o vás vůbec nevěděli.

(směje se) Vždycky mi trošku trvá, než se rozkoukám. Jsme takový typ člověka. Ale už jsem to ve Zlíně poznal, tak snad to už bude dobré.

Nastoupil jste místo Nečase. Byla to změna na poslední chvíli?

Dozvěděl jsem se to odpoledne den před zápasem, že budu hrát. Tak jsme nastoupili v sestavě na tréninku. Jinak jsme to vůbec nevěděli, takže to bylo pro mě příjemné překvapení.

Jak se vám hraje s Poznarem vpředu?

Je to super. Pozny vyhraje devětadevadesát procent hlav, takže s ním se hraje super.