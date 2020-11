Ševci moravského rivala porazili jen ve třech z osmi vzájemných duelů, na soupeřově stadionu ale ve čtyřech zápasech ani jednou neskórovali a nezískali ani bod.

„Samozřejmě jsme se v kabině o tom bavili, že v Karviné je to pro nás nějaké zakleté. Neumím si vysvětlit, že s některými kluby je bilance tak špatná a dlouhodobě se nám proti nim nedaří. Doufám, že vítězství s Plzní nám pomůže věřit ve vlastní síly a že pojedeme do Karviné odhodláni sérii ukončit,“ přeje si zkušený zlínský křídelník Antonín Fantiš.

Ševci se v souboji dvou tabulkových sousedů pokusí nepříznivou sérii zlomit a rivalovi odskočit.

„Jsme rádi, že se nám po obnovení soutěže zatím daří, ale nic nepřeceňujeme. Nyní nás čeká další těžký zápas proti kvalitnímu soupeři. Zase to bude boj, válka o jednom gólů,“ předpokládá zlínský trenér Bohumil Páník.

Oba týmy jdou do sobotního duelu s dvanácti body na kontě. Fastav je na tom díky lepšímu skóre o něco lépe, Severomoravané naposledy neuspěli v Olomouci, na Hané i přes sympatický výkon padli 0:3. Teď se pokusí nepříjemnou porážku odčinit.

„Proti Sigmě to pro nás byla výsledková facka, po herní stránce to ale špatné určitě nebylo. Měli jsme dost šancí, naopak Sigma byla efektivní. To je ale fotbal. V sobotu čekám, že soupeř bude poctivě bránit a čekat na nějaký brejk. Zlín do Karviné nikdy nepřijel hrát otevřenou partii a nejinak tomu asi bude i tentokrát,“ tuší asistent karvinského kouče Marek Bielan.

Slovenský trenér dobře zná i bilanci se Zlínem. „Všichni si přejeme, abychom na tuto tradici v sobotu navázali. Bylo by skvělé tuto sérii nepřerušit,“ prohlásil.

Ševci se ale po rozpačitých výkonech a výsledcích zvedli, zahrát umějí i proti silným protivníkům, což ukázali třeba na Spartě nebo naposledy doma s Plzní.

„Zlín byl efektivní, ze dvou šancí dal jeden gól. Na Plzni byla vidět chuť, určitě Zlín nepodcenila, ale stalo se. Zlín byl zalezlý a spoléhal na brejky, jeden mu vyšel,“ zhodnotil duel na klubovém webu Bielan.

Své svěřence bude společně s hlavním trenérem Jarábkem upozorňovat na šikovné křídelníky Fantiše a Čanturišviliho, slušnou formu má i útočník Poznar.

„Jejich silnou stránkou jsou standardní situace. Na to se musíme připravit, nacvičujeme to,“ říká Bielan.

„Ale zdá se mi, že čím víc, tak tím méně nám to jde,“ trpce se usmívá. „V Olomouci jsme dostali dva góly po standardkách a s Bohemkou jsme také jednou inkasovali ze standardní situace,“ připomíná.

FORTUNA:LIGA, 9. kolo -

MFK Karviná (9.) - FC Fastav Zlín (8.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Karviná

Rozhodčí: Orel - Blažej, Hájek (Vojkovský) | VAR: Dorušák | AVAR: Podaný

Ligová bilance: 5-0-3

Poslední zápas: 2:0 (29. Smrž, 83. Taiwo, 15. února 2020)

Pravděpodobné sestavy: Karviná: Bolek – Ndefe, Eduardo, Šindelář, Twardzik – Hanousek – Ostrák, Herc, Qose, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Jarábek.

Zlín: Dostál – Simerský, Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Hlinka, Jiráček – Jawo, Poznar, Čanturišvili. Trenér: Páník.

Tip deníku: 1:1.