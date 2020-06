Fastav startuje klíčovou část sezony dnes na Letné, kde před téměř patnácti sty diváky vyzve předposlední Opavu. „Čeká nás tvrdý boj. Zápasy, který budou úplně jiné než doposud,“správně tuší zlínský trenér Bohumil Páník.

Jeho tým si do nadstavby nese jednobodový náskok před Karvinou, která se nachází na čtrnácté barážové pozici. Před poslední Příbramí mají ševci k dobru šest bodů. „Já myslím, že to je to, co jsme chtěli. Chtěli jsme zůstat třináctí, abychom tři zápasy hráli doma. Možná to bude ten rozhodující faktor,“ myslí si zkušený kouč.

Spekulovat, kolik bodů bude potřeba k záchraně, nechce. „Věřím, že těmi domácími zápasy můžeme chytit bodovou šňůru. Když si mužstvo začne věřit, tak může vyhrát i všechna utkání. I když to bývá hrozně těžké, dá se to zvládnout,“ je přesvědčený třiašedesátiletý odborník.

Hodně napoví hned úvodní dva souboje, které fotbalisté Fastavu absolvují v rozmezí 74 hodin.

„My jsme Opavu studovali a jsou tam určitě změny. Hlavně v organizaci hry, kdy přešli na tři stopery a mezi nimi jsou obrovsky zkušení hráči,“ hodnotí soupeře Páník. „Má mužstvo doplněné některými novými hráči, které někde dokázali sehnat. Je to směs zkušeností s mladými talentovanými hráči, jako je třeba Souček. Určitě nebezpečný je Dordič, což je rychlostní hráč. Neustále tam vbíhá. Je tam i náš bývalý hráč Pepa Hnaníček,“ upozorňuje Páník.

Opět ve zběsilém tempu

Po sobotní bitvě s Opavou čeká ševce hned v úterý další stěžejní střetnutí s Příbramí. Liga pak znovu nabere zběsilé tempo. Týmy ze spodní skupiny odehrají za pouhých osmnáct dnů pět zápasů. „Bude toho dost, ale zvládneme to,“ ujišťuje Páník.

Týden na přípravu a odpočinek prý Zlínu stačil. „Myslím, že jsme dobře zregenerovali,“ míní zkušený kouč. „Kluci konečně dostali jeden den volno, abychom si od sebe odpočinuli, protože je důležité, aby i hlava byla čistá a připravená na ty závěrečné boje. Pak jsme dobře potrénovali a ve čtvrtek jsme měli takový regenerační den, abychom střádali síly na sobotní utkání,“ prozradil Páník.

Opavští přijedou do Baťova s novými trenéry. Klub ze Slezska po odvolání kouče Balcárka angažoval Radoslava Kováče a Aloise Skácela.

Nová dvojice začala výhrou nad Českými Budějovicemi 2:0. „Jsme rádi, že jsme zvládli zápas s Českými Budějovicemi, ale to už je za námi. Je to pryč a my už se soustředíme na Zlín. Bude to úplně jiné utkání než před týdnem,“ míní opavský trenér Radoslav Kováč.

Venku se ale Opavě vůbec nedaří. Slezané stejně jako ševci získali na hřištích soupeřů v základní části jen sedm bodů. „Znám trenéra Boba Páníka, takže vím, že se na nás určitě velice dobře připravují, ale my se musíme dívat hlavně na sebe. Doufám, že si kluci sebevědomí, s jakým hráli proti Českým Budějovicím, přenesou i do utkání ve Zlíně. Chceme bodovat,“ má jasno čtyřicetiletý kouč.

Fastav naposledy prohrál 1:0 na Slavii. V Edenu ale nepředvedl vůbec špatný výkon. „Velmi dobře jim zachytal Dostál. Hráli organizovaně a hrozili z brejků. Na to si musíme dát pozor,“ vypozoroval Kováč. K tomu s čím se bude chtít prezentovat na zlínské Letné jeho tým, řekl: „ „To si samozřejmě necháme pro sebe, ale klukům jsem říkal, že pokud budeme chtít uspět ve Zlíně, budeme muset hrát ještě lépe než s Českými Budějovicemi.“

V sestavě Opavských by se mohl objevit exzlínský Lukáš Železník, který proti Jihočechům totálně vyhořel v koncovce, kdy zahodil dvě stoprocentní šance. „Sám ví, že hlavně tu druhou šanci měl proměnit. Říkal jsem, že musí být trpělivý a góly přijdou, protože je dávat umí. Je to zkušený borec, věřím, že s tím dokáže popasovat.“

A jak by mohla vypadat opavská sestava? „Něco v hlavě máme. Pokopaní jsme, ale v těchto zápasech se musí jít přes bolest,“ podotkl Radoslav Kováč.

Zlíňané dokázali Opavu porazit pokaždé z posledních šesti zápasů. Letos zvítězili na půdě svého soupeře 3:0, v domácí odvetě pak uspěli v poměru 2:0. Nejlepším střelcem v těchto zápasech je se třemi góly Tomáš Poznar.

FORTUNA:LIGA, o záchranu, 1. kolo

FC Fastav Zlín (13.) - SFC Opava (15.)

Výkop: sobota v 15.30, stadion Letná

Rozhodčí: Hrubeš – Koval, Vitner (Denev) | VAR: Zelinka | AVAR: Paták

Ligová bilance: 6-1-3

Poslední zápas: 2:0 (53. a 63. Fantiš, 14. prosince 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák – Džafič, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili – Poznar, Janetzký.

Opava: Fendrich – Hrabina, Hnaníček, Schaffartzik, Žídek, Helešic – Souček, Zavadil, Řezníček – Dordič – Juřena.

Tip deníku: 2:1