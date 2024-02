Mohou navázat na parádní tažení z roku 2017, kdy MOL Cup ovládli, zopakovat mimořádný úspěch. Fotbalisté Zlína se po sedmi letech utkají ve čtvrtfinále celostátního poháru se Slovanem Liberec. Tehdy u Nisy těžkou šichtu zvládli, slavili postup v prodloužení, nyní hrají doma a i s podporou fanoušků chtějí Severočechy zlomit, jít dál.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Je to pro nás výzva. Čeká nás zajímavý zápas se skvělým soupeřem. Půjdeme do toho naplno a pokusíme se postoupit,“ slibuje zlínský trenér Bronislav Červenka.

Ševci mají extra velkou motivaci uspět. Mezi čtyři nejlepší týmy naposledy dokráčeli právě v roce 2017, kdy pohár získali.

„To, co se povedlo, bylo neskutečné, navíc umocněné přímým postupem do skupinové fáze Evropské ligy,“ uvědomuje si Červenka.

Ze současných zlínských hráčů si na trofej sáhli Vukadinović, Fantiš a brankář Dostál. „Vzpomínky jsou krásné, ale doba je úplně jiná. Tehdy jsme na jaře v lize snad desetkrát remizovali, ani jednou nevyhráli, přesto jsme získali pohár,“ vybavuje si zlínská jednička.

„Kluky na to chceme připravit. Všichni to chceme zvládnout. Bylo by krásné postoupit,“ pronesl Dostál.

Ševci spoléhají na domácí prostředí, podporu fanoušků. Až doteď hráli v poháru jenom venku, nyní se konečně představí i na Letné.

„Budeme rádi, když přijdou lidé, pomohou nám. Snad uvidí dobrý zápas s úspěšným koncem pro nás. Postup do semifinále by pro nás byl velkým úspěchem,“ vnímá Červenka.

Mírným favoritem je Liberec, který je v tabulce FORTUNA:LIGY sedmý, jedenáct bodů před čtrnáctým Zlínem.

Navíc Slovan na konci podzimu přestřílel U Nisy soupeře 5:3, na Moravě se mu ale již tradičně nedaří.

„Liberec je obrovsky nepříjemný protivník. Na podzim jsme tam dostali pětku, zápas se nám vůbec nepovedl. Máme mu co vracet. Uvidíme, s čím na nás vyrukuje. Bude to podobné jako ligový duel. Domácí zápasy ale musíme zvládat,“ ví gólman Dostál.

V poháru se ale rozdíly smazávají, je to jiná soutěž.

„Připravujeme se stejně jako na každý zápas. Chceme utkání odehrát jinak než naposledy pod Ještědem. Možná to bude z obou stran opatrnější,“ předpokládá Červenka.

V anglickém týdnu jistě protočí sestavu, šanci dá i méně vytíženým hráčům. Poprvé po návratu do Zlína navlékne žlutý dres krajní bek Libor Holík, který na Letné hostuje z Plzně. O víkendu po vzájemné dohodě klubů ještě nemohl nastoupit, teď už je však stejně jako uzdravený Fantiš či Reiter připravený hrát.

Černín zaskočil za Didibu, za stavu 0:1 chtěl na hrot. Šulc? Hodně složité

Naopak zřejmě znovu kvůli rodinným povinnostem nenastoupí stoper Didiba.

Slovan zase v derby s Jabloncem přišel o gólmana Bačkovského, který skončil po nešťastném střetu s kapitánem Mikulou v nemocnici s otřesem mozku. Chytat tak bude Belgičan Vliegen.

Čtvrtfinálová pohárová bitva startuje na Letné ve středu od sedmnácti hodin.