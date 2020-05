Dokázali to! Fotbalisté Zlína si podmanili finále MOL Cupu. Na Andrově stadionu v Olomouci porazili brankou Roberta Bartolomea z 20. minuty tehdy druholigovou Opavu 1:0 a kromě cenné trofeje se radují z postupu do prestižní Evropské ligy.

Finále Mol Cupu 2016/2017 - Slezský FC Opava – FC Fastav Zlín 0:1 (0:1) | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Vítězství v poháru řadím nejvýše ve své kariéře. Je to jedna z trofejí, co je možné v českém fotbale získat. Buď jste vítěz ligy, nebo poháru. Druhé a další místa se nepočítají, nikoho nezajímají," konstatoval trenér Fastavu Zlín Bohumil Páník, který povolil hráčům oslavy jen do středeční půlnoci.