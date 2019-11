Ševci hlavně díky trefě devětadvacetiletého forvarda vydřeli s plzeňskou Viktorií bod. „Když v poslední minutě nastřelíte břevno a vypadá to, že jde balon do brány, bod je pro nás dobrý, ale zároveň to taky mrzí,“ líčil po utkání bývalý hráč Příbrami, Karviné nebo právě Plzně.

Díky brance jste za hrdinu, ale neměl jste dát Plzni tři góly?

Je pravda, že na hattrick to bylo. Na druhé straně nikdo nepromění všechny brankoví situace. Je výborné, že tam padl alespoň jeden gól. Ale je škoda, že brankou neskončila i poslední akce. Plzeň už by na odpověď měla hodně málo času.

Z tribuny to vypadalo, jako byste k zakončení neměl tolik prostoru …

Přihrávce byla dobrá, ale Jiras (Jiráček – pozn. red.) to dal přes nohu, takže mě to trošku vyhnalo. Hrušoun (Hruška – pozn. red.) je ale obrovský, znám ho. Je to fantastický gólman. Snažil jsem se ho prostřelit nějakou škvírkou. Bohužel míč skončil na břevnu.

Věřil jste, že míč skončí v síti?

Říkal jsem si, že to padá hrozně rychle. Já byl docela připravený jít slavit. (úsměv)

Jak byste popsal vaši vyloženou šanci v první půli?

Byla to podobná situace. Řešil jsem to blbě. Doufám, že mě vstřelený gól zklidní. Chvíli jsem na branku čekal, ani jsem neměl pořádné šance.

Jak moc si považujete remízu s Plzní?

Plzeň patří mezi top tři kluby v Česku. Mně se na ni docela daří. Vždycky je hezké vyrovnat v posledních deseti minutách, když prohráváte. Je to hezký pocit. Nevěřil jsem, že bychom mohli mít šance na to výsledek otočit. Bohužel to tam podruhé nespadlo. Musíme se z toho oklepat, vzít si ze zápasu to pozitivní. Proti Plzni jsme odehráli dobré utkání. Posledních dvacet minut jsme ukázali, že když do toho šlápneme, můžeme v závěru podzimu posbírat nějaké body.

Bral jste zápas proti bývalému klubu nějak prestižně?

Byl jsem tam nějaký čas, odehrál nějaké zápasy a prožil nejkrásnější moment kariéry. Proti Plzni je to vždycky specifické. Ale jak tem čas letí, už to tolik neprožívám.

Vyrovnávací trefa nás nakopla, že?

Určitě nám branka pomohla. Plzeň si k nám přijela pro tři body, nic jiného nečekala. Za stavu 1:1 by každý tým znervózněl. Po vyrovnávacím gólu jsme byli ve výhodě. Škoda, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Body bychom si zasloužili. Ale i remíza se silným soupeřem se počítá.

Neměli jste ze soupeře v první půli až moc velký respekt?

Mně by taky bavilo držet balon na jejich půlce, kde by to létalo zleva zprava do šestnáctky. Viděl jsem ale zápas Plzně se Slavií, kterou Viktorka taky chvílemi sevřela. Nechtěli jsme být zalezlí. V první půli jsme tam ale měly nějaké náznaky, šance. Posledních dvacet minut se to rozjelo, lidi to muselo bavit.

Co říkáte na emoce na konci střetnutí?

To mě mrzí. I já jsem byl docela vzteklý na rozhodčího. Vím, že má pouštět ofsajdy, protože to pak mohou zhlédnout na videu, ale pak šel Janetzký sám ze strany na branku a rozhodčí to hned pískl. Takové věci vás hrozně štvou. Rozhodčímu jsem ale po utkání řekl, ať se na mě nezlobí, že to bylo trošku vyhecované.