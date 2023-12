Šanci pod novým koučem Simerský dostal pouze doma v poháru s Ostravou a v lize doma proti Jablonci, kdy nahradil vykartovaného Didibu.

„Trenér udělal nějaké změny, které zafungovaly. Ve fotbale to tak prostě někdy je. Nejde úplně o mě, ale o tým. Každý z nás chce, aby byly výkony a výsledky lepší, každý musí přiložit ruku k dílu,“ ví dobře.

V sobotu proti Hradci Králové ale bude vysoký zadák zase v základní sestavě.

Cedidla s Černínem jsou totiž v trestu, Kolář na marodce, takže moc jiných možností jak poskládat obranu zlínský kouč Červenka nemá.

Simerský je ale připravený mužstvu v letošní derniéře pomoct.

„Pokud nastoupím, budu chtít odvést dobrý výkon,“ slibuje.

„Jelikož je to poslední letošní zápas a odpadá cestování, na hřišti musíme nechat všechno a věřit, že to bude stačit na tři body,“ přidává odhodlaně.

Ševci se na rozlučkový duel pečlivě chystají.

Po minulém nepovedeném souboji v Liberci přípravu rozhodně nepodceňují.

„Utkání jsme si hodně rozebrali, ukázali chyby. Dobře víme, že takto se hrát nedá,“ uvedl.

„Věřím tomu, že každý z nás si uvědomuje, že nás čeká důležitý zápas a podřídíme tomu vše,“ doplňuje.

Utkání Zlína s Hradcem Králové slibuje bojovanou a vyrovnanou partii, kterou nejspíše rozhodnou maličkosti, individuální výkony.

Obránce Zlína Dominik Simerský.Zdroj: FC Zlín

„I před Libercem jsme si mysleli, že to nebude žádná divočina, utkání pak k tomu sklouzlo. Nyní nás čeká hodně organizovaný tým. Musíme se vyvarovat chyb, které jsme udělali v Liberci a předtím i na Spartě, a vrátit se k tomu, co fungovalo. Doma se budeme chtít prezentovat lepším výkonem,“ říká.

Pokud chtějí ševci s votroky uspět a rozloučit se nejen s věrnými fanoušky, ale i kalendářním rokem 2023 tolik potřebnou výhrou, musí být vzadu daleko pečlivější a koncentrovanější než tomu bylo u Nisy.

„Chyby v minulých zápasech ale nebyly jenom obránců,“ míní.

Bývalý stoper Brna, Jablonce či Opavy připomíná, že vracet se a bránit musí celý tým.

„Bez týmového pojetí to nepůjde,“ ví dobře.

„Kolikrát obránci reagují na hráče, které by ani hlídat neměli. Pokud je někdo někde o krok později, už to pak chybí. Stejně jako my dáváme branky po chybách soupeřů, tak i oni nás trestají. Jde jenom o to udělat jich méně než protivník,“ pronesl.

TRÁVNÍK SE ROZBIJE

Východočeši si po domácí porážce s Baníkem Ostrava zvedli náladu v Českých Budějovicích. Na stadionu posledního Dynama ve středeční v dohrávce 17. kola zvítězili 2:0 a jsou jedenáctí.

Na nabitější program protivníka ale Moravané nespoléhají. „V tomto můžeme jenom spekulovat. Každý fotbalista vám totiž řekne, že radši hraje, navíc po výhře se lépe regeneruje. Na druhé straně se může faktor cestování projevit, to ale ukáže až samotný zápas,“ zůstává v klidu Simerský.

Jisté je, že v ideálním stavu nebude podmáčený terén.

Po vydatném sněžení totiž nejen v Baťově městě dost pršelo, takže trávník je hodně nasáklý, blátivý. „Z dálky to vypadá, že není úplně špatný, ale po pár minutách se rozbije. Na nějakou velkou kombinaci to není. Jde o to hrát bezpečně zezadu a vpředu být nebezpečný,“ dodává.