Pod bývalým trenérem Vrbou vysedával pouze mezi náhradníky, v prvních sedmi kolech letošní sezony FORTUNA:LIGY neodehrál ani minutu. S příchodem kouče Červenky loni v říjnu se ale pozice fotbalisty Lukáše Bartošáka ve Zlíně rapidně změnila.

Fotbalista Lukáš Bartošák (žlutý dres) patří ve Zlíně mezi nejzkušenější hráče, kapitány. | Foto: FC Zlín

Brumovský odchovanec se vrátil zpátky do základní sestavy, i na jaře nastupuje pravidelně.

Ve třiatřiceti letech patří mezi nejzkušenější ševce. Naposledy s Baníkem Ostrava vedl domácí tým dokonce z pozice kapitána.

„Jsem za to rád. Snažím se pomáhat a poradit mladším klukům. Když vidím, že je něco špatně, tak se jim to snažím v klidu vysvětlit. Hlas zvyšuji, jen když jde do tuhého,“ tvrdí Bartošák.

Komunikaci se zahraničními spoluhráči ale nechává lépe jazykově vybaveným parťákům, do větší konverzace se s Afričany příliš nepouští.

Důvod je jasný.

„Kluci se s nimi anglicky dorozumí lépe,“ přiznává s úsměvem.

I tak má bývalý hráč Liberce, Viktorie Žižkov či Karviné v kabině velké slovo.

Zkušený krajní bek či křídelník, který v minulosti jednou navlékl i reprezentační dres, je ve Zlíně už podruhé.

Poprvé do Baťova města přišel v létě 2017. Na Letnou se pak vrátil na začátku minulé sezony.

Celkem za Zlín odehrál 114 zápasů a společně s brankářem Dostálem a dalšími mazáky Vukadinovićem, Fantišem, Simerským nebo Čelůstkou řídí tým, kabinu.

Nyní se ševci chystají na důležitý venkovní duel v Českých Budějovicích. V souboji mančaftů z barážových by měla hořet tráva.

„Jde o důležité utkání,“ vnímá také Bartošák.

„Jedeme si tam pro tři body. Důležité je hlavně neprohrát, aby se soupeř nedostal před nás,“ pronesl.

Zlíňané chtějí odčinit poslední domácí nezdar s Baníkem, ztracené body si vzít zpět.

Problém je, že venku se jim dlouhodobě nedaří, na soupeřových hřištích v posledních sezonách patří k nejhorším celkům. „Je pravda, že body sbíráme víc doma než venku. Teď máme jedinečnou možnost to změnit. V Budějovicích chceme uspět,“ říká odhodlaně.

ROZHODNOU STANDARDNÍ SITUACE?

Na Jihu Čech však čeká Moravany náročná šichta. Odepisované Dynamo se v zimní pauze nečekaně semklo.

I díky příchodu nových tváří se na startu jara odrazilo k lepším výsledkům, pod trenéry Lerchem a Kladrubským doma na Střeleckém ostrově povalilo Ostravu i Olomouc. Teď si na věří na dalšího moravského soka.

„Budějovice nemají špatný, ještě se na poslední chvíli posílily. Už na podzim hrály dobře, kombinačně, ale výsledky neměly, což se teď s novými trenéry změnilo. Daří se jim. Pořád jsou na míči nepříjemní. Nečeká nás tam nic lehkého,“ uvědomuje si.

Podle Bartošáka mohou nedělní duel 24. kola rozhodnou standardní situace. Právě na ně se ševci pečlivě chystají. „Musíme zlepšit důraz, mít větší klid na míči a zbytečně ho neztrácet. Taky je potřeba se dostávat více do zakončení,“ zná recept na úspěch.

Minulé utkání s Ostravou ale Zlínu příliš nevyšlo. Porážka 0:1 byla ještě milosrdná, byť gól Jurošky možná neměl platit.

To ale nikdo na Letné neřeší. Červenkovi svěřenci jsou rádi, že další náročný anglický týden mají za sebou a na nyní se chystají na České Budějovice.

„Já to kvituji. Bylo toho v poslední době dost,“ dodává.