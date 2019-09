Favorit rozhodl nedělní duel hned v úvodních dvaceti minutách. Nejprve využil Azackého chybu při odkopu Tetteh, kterého pak zbytečně fauloval Dostál, a Kanga proměněnou penaltou protivníka definitivně srazil.

Trenér Fastavu Josef Csaplár nasadil proti Spartě všechny tři posily. Gruzínec Giorgadze nastoupil v obraně, Folprecht hrál ve středu zálohy a Wágner bojoval po boku nového parťáka Poznara na hrotu útoku. Ševcům naopak ve šlágru scházeli zraněný Podio či Hlinka.

Kouč Sparty Jílek udělal oproti poslednímu utkání s Olomoucí hned šest změn. V brance se objevil Heča, ve středu obrany tentokrát hráli Kaya s Lischkou, na levém beku se poprvé v sezoně objevil kapitán Frýdek. Od první minuty nastoupili také Krejčí s Tettehem.

A byl to právě urostlý ghanský útočník, který poslal Spartu hned v 5. minutě do vedení. První dorážku Tetteha po akci Frýdka zlínský gólman Dostál ještě reflexivně vyrazil, ale po minele Azackého na malém vápně v klidu uklidil balon do sítě.

Pražané se po rychlé brance uklidnili a diktovali tempo hry.

V 19. minutě to bylo 0:2. Brankář Dostál v šestnáctce zbytečně fauloval Tetteha a sudí Houdek ukázal na bílý puntík. Kanga poslal míč po zemi k pravé tyči, Dostál se natahoval marně.

Zaskočení Ševci poprvé zahrozili po čtvrt hodině hry. Poznar ale po zpětné Maškově přihrávce pálil mimo.

Moravané se snažili, ale v zakončení nebyli přesní. Klid chyběl Maškovi i Jiráčkovi, gól Maška sudí neuznal pro ofsajd.

Jílkův tým byl mnohem nebezpečnější. V závěru poločasu mohl rozhodnout Tetteh, ale v jasné šanci neuspěl.

Hostům patřila i pasáž po přestávce. Nádherná rána Kangy skončila na břevnu.

Zlín se snažil utkání zdramatizovat, ale pořádnou šanci ke skórování neměl. První roh domácí zahrávali až v 78. minutě.

Pražané si druhou půli taktickou hrou pohlídali a v poklidu dokráčeli k první venkovní výhře sezony a k dalším třem bodům.

Ani jim nevadilo, že v závěru zahodili dvě šance.

Ševci v lize prohráli potřetí za sebou, nepříjemnou sérii se pokusí utnout už v pátek v Ďolíčku, kde se postaví Bohemians 1905.

FORTUNA:LIGA, 9. kolo –

FC Fastav Zlín – AC Sparta Praha 0:2 (0:2)

Branky: 5. Benjamin Tetteh, 19. Guélor Kanga z penalty

Rozhodčí: Houdek – Mokrusch, Hrabovský (Dubravský)

Žluté karty: Giorgadze, Folprecht, Džafić (všichni Zlín)

Diváci: 5650

Zlín: Dostál – Giorgadze (70. Bartošák), Buchta, Azackij – Čanturišvili, Jiráček, Folprecht, Mašek, Fantiš (84. Železník) – Poznar, Wágner (74. Džafić). Trenér: Csaplár.

Sparta Praha: Heča – Sáček, Kaya, Lischka (72. Hancko), Frýdek – Hložek, Mandjeck, Krejčí (78. Trávník), Kanga, Plavšić – Tetteh (63. Kozák).