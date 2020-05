Zkušený slovenský fotbalista přitom neřeší, zda se trefí v prestižním ligovém zápase nebo skóruje proti soupeři z nižší soutěže tak, jak se mu to povedlo v sobotu dopoledne proti třetiligové Kroměříži.

„Samozřejmě mě těší, že jsem po dlouhém čase dal zase gól. Je mi jedno, zda jde o přípravu nebo mistrovský duel. Mám radost z každé branky, protože fakt nejsem žádný kanonýr. Paradoxně mnohem větší šance jsem dříve zahodil,“ uvědomuje si devětadvacetiletý stoper či středopolař, který po narychlo zahraném trestném kopu a přihrávce Gruzínce Čanturišviliho v závěru první půle prudkou přízemní ranou zvyšoval na 3:1.

„Nebylo to domluvené ani nijak cílené, spíš improvizace“ přiznává sváteční střelec.

„Vakho viděl, že jsem před šestnáctkou úplně volný, tak jsem na něj zakřičel a on mi to dal,“ popisuje Hlinka.

Prudká střela, kterou ještě některý z hráčů lehce tečoval, skončila až za zády bezmocného hostujícího gólmana Kofroně.

Ševci i díky povedenému pokusu bývalého hráče Trnavy, Ostravy nebo pražské Dukly s přehledem přehráli Hanáckou Slavii 4:1.

„Pro nás to bylo druhé střetnutí po pandemii koronaviru. Jsme rádi, že jsme si po pár dnech mohli zase zahrát. Myslím, že utkání měli slušnou úroveň. Jenom škoda, že jsme nevyhráli výraznějším rozdílem,“ mrzí Hlinku.

Účastník FORTUNA:LIGY se totiž hlavně po přestávce v zakončení soužil, když sice Nečasem nejprve počtvrté udeřil, aby pak zahodil hned několik velkých příležitostí.

Skóre se kvůli mizerné koncovce borců ve žlutých dresech již do konce střetnutí nezměnilo.

„Je pravda, že kluci měli dost šancí ke skórování. Že je nepromění, je už druhá věc. Možná v tom sehrála roli nějaká únava, protože trénujeme kvalitně,“ uvedl.

S motivací prý Zlíňané žádné problémy neměli.

„Každý z nás hraje o místo v základní sestavě. Navíc máme nové trenéry, kteří mají možnost si nás pozorně prohlédnout,“ ví dobře Hlinka,

Zatímco před středečním utkáním s Třincem ševci strávili dobu před zápasem v posilovně, v sobotu se na duel chystali normálně.

„Příprava byla klasická. Dozvěděli jsme se, kdo hraje v prvním a druhém poločase, jaké máme taktické pokyny. Až po poločase jsme doběhávali metráž, abychom to měli všichni stejné,“ říká slovenský fotbalista.

BUDE TO O HLAVĚ

Rodák z Banské Bystrice, který na Letnou přišel loni v únoru, necítí, že by po dlouhé pauze měl nějaké problémy s herní kondicí.

„Samozřejmě zápasové tempo je jiné, ale máme ještě deset dní na to, abychom to zlepšili. Já se ale den ode dne cítím lépe. Snad si to přenesu i do ligy,“ věří Hlinka.

Velkým tématem v kabině Fastavu je absence fanoušků na stadionech.

„S kluky jsme se o tom bavili. Diváci nám všem budou chybět, to je jasné. Podle mě to ale všechno bude o hlavě,“ myslí si zlínský univerzál.

„Když se s tím dokážeme vypořádat, můžeme mít oproti jiným týmům i výhodu,“ věří Hlinka.