Souboj proti obhájci trofeje bude další zkouškou odolnosti a připravenosti před klíčovými bitvami. „V Plzni jsme hlavně v první půli byli až příliš bojácní a pasivní. Pokud chceme proti Slavii uhrát lepší výsledek nebo uspět, musíme ve všech řadách podat mnohem odvážnější a sebevědomější výkon,“ ví dobře kouč Fastavu Bohumil Páník.

Zatímco uprostřed týdne experimentoval se sestavou, proti Slavii zřejmě nasadí prověřenější borce. I když změnám se určitě nevyhne, protože kvůli kartám bude chybět slovenský středopolař Hlinka a na marodce zůstávají Cedidla s Ikaunieksem. Úplně fit nejsou ani další hráči, takže o složení zahajovací jedenáctky rozhodne až zdravotní stav v den utkání. „Potřebuji mít hráče odzkoušené a mužstvo zdravé, ne zdecimované,“ připomíná Páník.

Stejně je na tom ale i Slavia. Sešívaní totiž naposledy pouze remizovali 2:2 v Ostravě a před posledním kolem základní části a pětizápasovou nadstavbou vedou tabulku už jen o šest bodů před druhou Plzní. Do jara přitom vstupovali s luxusním náskokem šestnácti bodů.

Zlín je houževnatý soupeř, míní kouč Slavie

„Nemůžeme se moc koukat na to, co bylo a co bude. Je to poslední zápas základní části, musíme každé kolo brát zvlášť. Hrajeme v domácím prostředí, musí nás zajímat jen nedělní zápas a zisk tří bodů. Určitě nás čeká nesmírně náročné utkání, se Zlínem jsou to vždy takové přetahované. Je to houževnatý soupeř, který tady v Edenu hraje vždy dobře," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Oba týmy se tak na konci ročníku ocitly pod tlakem. Pražané ale ani po dvou zaváhání v řadě nepanikaří. „Věřím, že se Zlínem to zase nakopneme na vítěznou vlnu a body budeme sbírat," přeje si slávistický gólman a rekordman Ondřej Kolář.

Ševci nejedou do hlavního města na výlet. „Musíme se na Slavii dobře připravit. Chceme soupeře potrápit,“ uvedl krajní bek Róbert Matejov.

Nejen on ale cítí, že pro Moravany to hlavni přijde až za týden. „Pro nás bude mnohem důležitější až nadstavba,“ ví dobře nejen Matejov.

FORTUNA:LIGA, 30. kolo

SK Slavia Praha (1.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: neděle v 17.00, Sinobo Stadium

Rozhodčí: Ardeleanu – Moláček, Hurych (Houdek) | VAR: Orel | AVAR: Adam

Ligová bilance: 22-4-3

Poslední zápas: 1:0 (70. Hušbauer, 27. července 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slavia Praha: Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil – Ševčík, Holeš – Masopust, Stanciu, Provod – Musa.

Zlín: Dostál – Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák – Džafić, Conde, Jiráček, Čanturišvili – Janetzký - Poznar.

Tip deníku: 2:0