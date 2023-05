Vyhráli 2:1, a tak sporné verdikty sudích nikdo na Letné neřešil. Fotbalisté Zlína ve středečním domácím zápase 4. kola ligové nadstavby ve skupině o záchranu oslavovali získané tři body i posun v tabulce, s výkonem rozhodčích ale spokojení nebyli.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) během středečního utkání 4. kola nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně. | Foto: Deník/Petr Kotala

Proti Baníku čelili penaltě, kterou sudí Szikszay nařídil až po intervenci videorozhodčí Adámkové. Almási ale držení Cedidly nepotrestal, brankář Dostál spoluhráče ve 31. minutě podržel.

Ve druhém poločase se pokutového kopu dožadovali po střetu hostujícího gólmana Martina Hrubého s kapitánem Simerským zase domácí, podle hlavního arbitra ale o faul stejně jako v případě souboje záložníka Roberta Hrubého se střídajícím Tijanim, který předcházel vyrovnávací trefě Brazilce Cadú, nešlo.

Zlínský trenér Pavel Vrba nechtěl rozhodčí komentovat. „Nemá to žádný smysl,“ ví dobře.

„Jednou jsem z toho byl frustrovaný a dostal jsem to za padesát tisíc. Proč bych je měl platit znovu? ptal se dotazujícího se novináře.

„Rozhodovat mají lidé u videa, kteří se na to mohou zpětně podívat. Ať rozhodnou tak, abych i já pochopil, že dělají všechno pro to, aby to bylo fér. Určitě nebudu ten, který za to bude bojovat, aby pak byl trestaný,“ pokračoval.

Že VAR Zlín zase poškodil, nechtěl slyšet. „To není možné, tomu nevěřím. To jste špatně viděl. Není možné, aby se VAR nebo rozhodčí spletl. Všechno bylo posouzené naprosto správně,“ prohlásil ironicky.

Hrubý: Bránit remízu nechceme. To by byla cesta do pekel. Co říká na Slončíka?

Vrba před novináři veřejně poděkoval asistentům, že mu při sestavování obrany poradili s nasazením Kamerunce Didiby na stopera. Při absencích Koláře, Procházky či Hlinky už moc jiných variant neměl.

„Zvažoval jsem, že tam dám Cedidlu, který stopera ve Zlíně dříve hrával, ale asistenti mě navedli k řešení s Didibou. Jsou tu déle, znají ty hráče líp. Nakonec to byl správný tah. Zápas zvládl velice dobře. Možná i lépe než na defenzivním záložníkovi. Měl víc času a prostoru, v rozehrávce nám hodně pomohl,“ vyzdvihuje Afričana.

Pochvalu za chycenou penaltu si vysloužil také gólman Dostál, který na jaře nahradil Rakovana a spoluhráče drží.

„U brankářů to je hrozně složité. Většinou, když je špatná série, odnese to gólman a šanci dostane ten druhý. Dosty nastoupil a mužstvu se začalo dařit a získali jsme důležité body. Možná je to i trochu o štěstí, ale souvisí to se spoustou věcí. Každopádně pomáhá nám i tým jemu,“ pochvaluje si Vrba.

Po delší době už měl k dispozici uzdraveného Čanturišviliho, naopak Kozák s dalšími mazáky Hlinkou a Procházkou dál zůstává na marodce. Jejich start v Brně je nepravděpodobný, naopak nachystaný bude stoper Kolář, kterému vypršel trest.