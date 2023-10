Neoddechnou si ani v reprezentační přestávce. Čtyři dny po bezbrankové ligové remíze v Ďolíčku s pražskými Bohemians 1905 čeká na fotbalisty Zlína pohárové utkání na hřišti třetiligového Uničova. Souboj 3. kola MOL Cupu se hraje ve středu 11. října od patnácti hodin.

Fotbalisté Zlína v MOL Cupu zatím vyřadili jen divizní Lanžhot. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Parta kouče Pavla Vrby jede na Hanou v roli obrovského favorita a s jasným cílem urvat postup do osmifinále celostátního poháru, ve kterém na vítěze čeká Baník Ostrava.

„Zápasy s týmy z nižších soutěží jsou vždycky náročné. Oni se na nás dokáží vyhecovat neskutečným způsobem. My takto hrajeme proti top mančaftům v lize. Snad to zvládneme a postoupíme do dalšího kola," doufá zlínský univerzál Jakub Kolář.

Ševci k zápasu nastoupí s maximální obezřetností, podcenění prý nehrozí.

„V naší situaci musíme být obezřetní v každém zápase," prohlásil asistent trenéra FC Zlín Vít Vrtělka.

„Uničov je tradiční třetiligový tým s velkou silou dopředu, kde má zkušené hráče. Delší dobu je pohromadě, dlouhodobě se pohybuje v horní části třetiligové tabulky. Naší povinností je tam ale uspět a postoupit do dalšího kola," ví dobře Vrtělka.

Zatímco ševci v MOL Cupu doposud odehráli jenom duel v Lanžhotě, kde gólem střídajícího Latyra Ndiayeho nad houževnatým divizním protivníkem zvítězili 1:0, třetiligový Uničov už má za sebou tři zápasy.

Svěřenci trenéra Jiřího Balcárka na konci července v rámci předkola vyhráli na hřišti divizní Břidličné 6:0 a o tři týdny později zvládli utkání také proti Hranicím, rivala z MSFL udolali gólem ze závěru utkání 1:0 a stejným výsledkem pak přemohli i prvoligovou Karvinou.

Vyrovnaný duel před téměř devíti stovkami diváků rozhodl ve 28. minutě David.

Fotbalistům Uničova se daří také v MSFL. Hanácký celek je po jedenácti odehraných zápasech v třetiligové tabulce druhý s pětibodovou ztrátou na vedoucí béčko Baníku Ostrava.

Naposledy Uničov zvládl těžký zápas v Rosicích, kde i přes několik zraněných hráčů po brankách Kamase a Komendy zvítězil 2:0.

„Na týmu šlo vidět, že si je vědom situace, ve které se nachází. Všichni pracovali pro mužstvo, předvedli kolektivní výkon. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli - organizovaně, disciplinovaně a zodpovědně. Vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotil utkání hostující trenér Jiří Balcárek.

Jeho tým však nyní sužuje marodka. O víkendu nehráli Svoboda, Sečkář ani Vichta, už ve 12. minutě musel pro problémy s třísly střídat Diblík.

Uničov také letos sází hlavně na ofenzivu. V jedenácti duelech nastřílel 26 branek, žádný ze soupeřů více gólů nedal. Nejlepším střelcem týmu je Komenda, který se trefil devětkrát. Vpředu je nebezpečný rovněž Krč, mezi klíčové borce patří také Vichta s Ambrozkem.

„Uničov jsem párkrát viděl hrát ve třetí lize, pokaždé byl nepříjemný protivník. Hlavně v útoku, kde nastupují Krč s Komendou, má kvalitu. My ale víme o co hrajeme. V lize na tom nejsme tak, jak bychom chtěli být. Budeme si chtít spravit reputaci," říká Kolář.

Ševci se soustředí sami na sebe. Ve FORTUNA:LIZE dvakrát za sebou remizovali, v tabulce se snaží dostat výš.

Trenér Vrba dá zřejmě v poháru šanci méně vytíženým hráčům, sestavu po víkendovém střetnutí protočí. Šetřit hráče ale nemá důvod, o víkendu je totiž volno.

„Načasování je ideální," souhlasí Vrtělka. Zlín do Uničova dorazí bez reprezentantů Tkáče, Slončíka a Bužka. rrá hráčů má lehčí zdravotní problémy, zřejmě si uprostřed týdne budou plnit plnit tréninkový plán.

„Jsou tam nějaké šrámy, komplikace. Sestavu budeme řešit až na předzápasovém tréninku, ale určitě dostanou šanci hráči, kteří nejsou tolik vytížení v ligových zápasech," přiznává Vrtělka.

Utkání 3. kola MOL Cupu mezi SK Uničov a FC Zlín začíná ve středu 11. října v patnáct hodin. Hlavním rozhodčím je Stanislav Volek, pomáhat mu budou asistenti Petr Antoníček a David Žurovec.