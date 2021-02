„Jsme rádi, že jsme zase na hřišti, protože minulý týden byl strašně ubíjející. Nemohli jsme trénovat, skoro nic dělat. Každý byl rád, že je to za námi a že může znovu normálně fungovat,“ uvedl asistent Fastavu Zlín Jan Somberg.

Páníkův asistent žádné příznaky neměl. Volný čas věnoval práci. Doma seděl poctivě u počítače, stříhal zápasy a chystal věci na další soupeře. „Od fotbalu jsem si vůbec neodpočinul, to ani nejde. Pořád jsem ho měl v hlavě,“ přiznává s úsměvem.

Ševci kvůli pozitivním testům na covid-19 neodehráli ligové duely v Liberci a doma s Mladou Boleslaví, do nejvyšší soutěže se vrátí sobotním derby v Brně.

Zlíňané o víkendu absolvovali na Vršavě dva tréninky. Trenéři hráče vyloženě nešetřili, po nucené pauze ale jim ale nenaložili koňské dávky. „Šli jsme do toho naplno, ale skladba tréninků byla taková, abychom klukům nijak neublížili, nezabili je,“ říká s úsměvem Somberg. „Spousta z nich měla nějaké zdravotní potíže, po deseti dnech nicnedělání na tom byl každý trochu jinak,“ přidává.

Dobře si ale uvědomuje, že koronavirus na každý organismus působí jinak. „Je to strašně individuální. Všechno záleží na spoustě faktorů. Někdo se s tou nemocí vypořádá líp, jiný hůř, ale výpadek by brzy měli dohnat všichni,“ myslí si.

Trenéři Fastavu všechny hráče k dispozici zatím nemají. „Kompletní nejsme,“ přikyvuje. Jména fotbalistů, jenž dál zůstávají mimo tým, ovšem prozradit nechce.

Každý člen kádru se ale bude v únoru hodit. Vždyť ševci před sebou mají nabitý program. V rozmezí patnácti dnů sehrají hned pět ligových zápasů. „Jsou věci, kterým rozumím a které zase nechápu. A zrovna toto patří do té druhé kategorie,“ říká. „Nerozumím, proč se odložené zápasy musí odehrát už v únoru, kdy jsou nezpůsobilé terény a nevhodné klimatické podmínky,“ diví se.

„Tento týden má mrznout, v noci mají teploty klesat k minus dvanácti stupňům. Přitom není kam spěchat. Většinu klubů nic netíží. Pro všechny by bylo lepší, kdyby se hrálo o měsíc později na lepších terénech a v příjemnějších klimatických podmínkách,“ myslí si. „Ale není to moje věc a nepřísluší mi to hodnotit. Naopak to musíme akceptovat a podřídit se tomu,“ ví dobře.

Ševci v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže v šestnácti utkáních získal osmnáct bodů a v neúplné tabulce je na třináctém místě.

Pomoct vylepšit situaci přišel Dominik Janošek. Člen reprezentační jednadvacítky na Letné hostuje do konce sezony z Plzně. „Je to středový hráč použitelný na více pozicích,“ uvedl pětačtyřicetiletý trenér.

Janoškovi místo na soupisce Fastavu uvolní Patrik Slaměna. Zlínský odchovanec neprodloužil s mateřským klubem smlouvu a je na odchodu do Olomouce. „Je to známá věc,“ potvrzuje.

Další změny jsou stále ve hře, i když přestupní termín v českém profesionálním fotbale končí už v pondělí 8. února. „Všechno to ale řeší sportovní ředitel Grygera,“ připomíná Somberg.