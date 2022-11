Frustrace po Slavii byla velká, což je pochopitelné. Vzhledem k naší situaci nebyl úplně prostor na to něco odlehčovat, na druhé straně je potřeba hráčům nějak dodat sebevědomí. To nám po sérii výsledků ve hře chybí,“ všímá si Vrtělka.

Dočasný hlavní kouč FC Trinity se společně se svými asistenty Jiráčkem a Šišjakem snaží mužstvo pozvednout, dobře jej nachystat.

Na změny moc prostoru není. „Já jsem s odvolanými trenéry v realizačním týmu byl, takže nebudou žádné veletoče. Zjistíme, jaký je zdravotní stav hráčů, vybereme nejlepší sestavu a porveme se o to,“ slibuje Vrtělka.

Sestava však bude jiná než při debaklu s pražskou Slavií. Vrací se kapitán Procházka, šanci zřejmě dostanou jiní borci.

„Změny budou, ale ukáže se to až v den zápasu. Doba však byla krátká. Proběhlo to rychle, takže není prostor na nějaké kotrmelce. Jde o to, abychom zápas zvládli a uspěli v něm,“ říká čtyřicetiletý kouč.

O Vyškovu informace složitě shánět nemusel. Zlín se s Jihomoravany utkal v letní přípravě, na podzim byl i několikrát v televizi.

Vrtělka navíc ve druhé lize dlouho působil jako hráč i trenér. „Vyškov hraje na špici druhé ligy, takže rozdíl mezi námi není propastný,“ ví dobře.

„Soupeři se na vrchu druhé ligy daří, je na vlně, má v týmu spoustu zahraničních hráčů. Hraje fotbal zaměřený hodně útočně. Vzhledem k našemu a jejich rozpoložení to rozhodně nebude lehký zápas. Na druhé straně bychom ho měli zvládnout,“ věří.

Trenér Jelínek byl odvolán z funkce, ševce v poháru povedou Vrtělka s Jiráčkem

Vyškov ale už v poháru ukázal, že ho není radno podceňovat. V minulém kole totiž vyřadil Jablonec. „Takové výsledky se v pohárů stávají. My se však budeme snažit Vyškov porazit a postoupit. To je náš cíl,“ říká Vrtělka.

Podcenění druhého týmu FORTUNA:Národní ligy prý nehrozí. „U nás je obezřetnost na místě, i kdybychom hráli s týmem ze třetí ligy. Nikdo nemůže čekat, že to bude lehký zápas. Potřebujeme, aby si hráči věřili a dokázali to přenést na hřiště,“ vysvětluje.

Vrtělka (na týden) převzal Zlín. Co bude dál, nyní vůbec neřeším, tvrdí trenér

Čtvrteční utkání nebude zajímavé jenom pro dočasně seskládaný realizační tým týmu FC Trinity Zlín, ale i pro vyškovského kapitána Filipa Štěpánka, který pochází z Baťova města a prošel Vršavou.

„Pro mě je Zlín pořád srdeční záležitost, protože jsem tam hrál od mala. Jsem jejich odchovanec, moc se tam těším. Jako prvoligový tým jsou favority, ale určitě jim nedáme nic zadarmo,“ řekl po posledním podzimním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se Spartou Praha B, kterou Vyškov v Drnovicích porazil 3:1.

Loňský nováček druhé ligy zakončil podzim na druhém místě tabulky s pouze dvoubodovou ztrátou na vedoucí Příbram.

Vyškov se do pohárového osmifinále probojoval venkovními výhrami v Uherském Brodě (3:1), Všechovicích (9:2) a v Jablonci nad Nisou (1:0). Zlín nastoupil od druhého kola, ve kterém vyhrál v Brně se Startem (3:0), doma pak porazil Jihlavu (2:0).

Zápas na Letné začíná ve čtvrtek od šestnácti hodin. Vstupné je sto korun, mládež do osmnácti let neplatí.