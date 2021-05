Zlín – V první moment to vypadalo opravdu škaredě. Zlínský brankář Matej Rakovan skončil po střetu s ostravským záložníkem Danielem Tetourem na trávníku, po drsné srážce bezvládně ležel na zádech. Byl otřesený, ze hřiště putoval na nosítkách a v 66. minutě za nerozhodného stavu musel střídat.

Brankář Zlína Matej Rakovan při zápase v Ostravě. | Foto: FC Fastav Zlín

„Byl to nezaviněný střet. Soupeř chtěl zakončovat do brány, u toho ho trefil do hlavy, což je velice nepříjemné. Raky má otřes mozku, jel do nemocnice na vyšetření,“ hlásil hned po utkání nový trenér zlínských fotbalistů Jan Jelínek.