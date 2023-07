Minulý zápas kvůli zdravotním problémů vynechal, posunutou premiéru si odbyl až v sobotu, kdy se zlínským fanouškům na Letné představil v novém dresu s číslem devět na zádech a kapitánskou páskou na ruce. „Už jsem se díval v kabině na sazebník a moc příjemné to není,“ uvedl útočník Filip Žák po duelu s Líšní, který domácí ševci ovládli 4:2.

Fotbalista Zlína Filip Žák nastoupil proti druholigové Líšni s kapitánskou páskou. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Generálka se Zlíňanům povedla, byť na konci první půle prohrávali 0:2. „Bylo to obrovsky těžké. Podmínky na fotbal nebyly zrovna ideální, bylo obrovské vedro. Strašně si ale vážím toho, že i když jsme prohrávali o dvě branky, tak jsme to nezabalili a výsledek čtyřmi góly otočili, což je super. Snad se to i fanouškům líbilo a naladili se na první kolo v Karviné,“ věří Žák.

Část zápasu to přitom vypadalo na menší průšvih. Ševci sice nehráli špatně, ale chybovali v rozehrávce a po střelách Lutonského a Sokola tekli. „Na psychiku to bylo docela těžké, ale bojovali jsme dál a zaslouženě jsme výsledek otočili,“ těší bývalého hráče Prostějova, Blanska či Hodonína.

Proti Líšni nastoupil na hrotu útoku s Ndiayem, kterého ještě před přestávkou střídal Vukadinović.

„S Latyrem se neznáme, hráli jsme spolu poprvé. V sezoně by to ale mohlo fungovat, protože on je silový a já jsem spíš do náběhů,“ připomíná.

Trenér Vrba sice pro utkání nejprve počítal s útočnou dvojicí Fantiš – Žák. Oba byli uvedeni i v zápise o utkání, ale zkušeného univerzála pobolívalo koleno, takže jej kouč raději pošetřil.

„Pro mě se nic neměnilo, protože jsme hráli na dva útočníky a role byli dané,“ upozorňuje.

Šardický rodák měl hýřit aktivitou, pohybem, nabíhat si do prostorů, vpředu udržet míč. „Celkem se mi to i dařilo, ale příště to musíme nahoře dohrát do ještě větší kvality. Byl to ale teprve můj první zápas za Zlín, budu se zlepšovat,“ cítí.

Žák do Baťova města dorazil v létě z Teplic, kde odmítl prodloužit smlouvu a po dvou letech se vrátil zpátky na Moravu.

„Cítím se tady skvěle. Jsem moc rád, že jsme se domluvili, že to takto dopadlo,“ přiznává.

„Snad budeme hrát dobře, budu dávat góly, mužstvu pomáhat. Věřím, že všechno bude O.K.“ přeje si.

Také dravý forvard už vyhlíží start nové ligové sezony, úvodní souboj s Karvinou.

„Těšíme se všichni na to, jak budeme hrát fotbal. V přípravě totiž bylo strašně moc běhání. Snad budeme sbírat body hned od začátku,“ přeje si.