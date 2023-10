Ukončil dlouhý střelecký půst, poprvé v dresu Zlína skóroval. Útočník Filip Žák pomohl ševcům skolit třetiligový Uničov. V 58. minutě se přimotal k dorážce, po střele Černína a obranném zákroku domácího stopera zblízka uklidil míč do prázdné branky a vyrovnávacím gólem zavelel k obratu.

Útočník Zlína Filip Žák (žlutý dres) při zápase v Uničově. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Jsem rád, že si mě balon našel a dal gól," prohodil s úsměvem Žák po pohárovém střetnutí, které poslední tým FORTUNA:LIGY vyhrál 2:1 a postoupil do osmifinále MOL Cupu.

Bývalý forvard Prostějova, Kroměříže, Blanska či Nitry na podobný okamžik čekal od začátku letošní sezony. Dočkal se až na Hané. „Mám samozřejmě radost. Doufám, že gólů bude přibývat. Snad mě to trošku nakopne," věří.

Začátek sezony Žákovi stejně jako ostatním zlínským borcům příliš nevyšel. „Vím, že to nebylo ono. Jediná cesta je ale pracovat tvrdě. Makám pořád stejně. Doufám, že ty góly přijdou," přeje si.

Proti Uničovu měl dvě šance. První příležitost ve 13. minutě zazdil. Po chybě stopera Davida se ocitl sám před gólmanem Uvízlem, který však jeho pokus bravurně vyrazil.

„Teď už vím, že jsem to možná mohl udělal jinak. Třeba jsem mohl lobovat. Uve je ale kvalitní gólman, chytil to výborně. On si mě nachystal. Šel doprava a skočil doleva," popisuje.

Ševci se nejen kvůli výtečnému Uvízlovi na hřišti účastníka MSFL dlouho soužili. Zlepšení přinesli až střídající hráči, po vyloučení záložníka Ambrozka to měli Zlíňané podstatně jednodušší.

„Těžké jsme si to udělali sami, protože jsme dostali gól hned ve 4. minutě, což jsme nechtěli. Přitom jsme si říkali, ať si hlavně pohlídáme začátek, přesto nám to nevyšlo," posteskl si šardický rodák.

Hanáci i v poháru potvrdili skvělou třetiligovou formu a výkonnost, favoritovi nedal dlouho vydechnout. „Hra ale celkově nebyla špatná," míní Žák.

„Vytvořili jsme si několik šancí, už do poločasu jsme mohli výsledek otočit. Bohužel jsme nedali góly," přidal zklamaně.

Hosté se i po změně stran tlačili do koncovky, hnali se za vyrovnáním. „Naštěstí jsme dali dva góly a výsledek otočili, ale nebylo to jednoduché utkání," přiznává.

Také Žák dobře věděl, že účastníka české nejvyšší soutěže čeká na Olomoucku náročná šichta. „Kluky znám, v minulosti jsem tady několikrát nastoupil. Pokaždé to tady bylo těžké," říká.

A žádná selanka to nebyla ani ve středu. „Uničov má výborný mančaft, dobré fotbalisty. V kádru jsou odchovanci Sigmy Olomouc, vpředu Krč s Komendou, takže právem je nahoře ve třetí lize," chválí protivníka.

Zlínu pomohlo vyloučení Ambrozka i penalta. I když se diváci na sudího Volka zlobili, podle Žáka byl pokutový kop nařízený zcela správně.

„Za mě to byla úplně jasná situace. Borec měl nohu asi dva metry vysoko, trefil Ceďu do hlavy," nabídl svůj pohled.

I když v závěru utkání bylo v hledišti poměrně rušno, celkově se utkání hrálo v poklidné atmosféře.

Fotbalisté Zlína ocenilo hlavně výborné a rovné hřiště. „Trávník byl perfektně nachystaný, byl ligový. Celkově bylo prostředí hezké," uvedl.

Zlíňané se z Uničova vraceli s postupem v kapse a dobrou náladou. Před sebou navíc mají volný víkend. Žák jej prožije v rodných Šardicích.

„Pojedu domů, ale žádné plány ještě nemám. S kluky něco vymyslíme. V sobotu ale půjdu na zápas Šardic s Tvrdonicemi, bude to boj o první místo. Jinak chci vyjet někam do přírody, vyčistit si hlavu," přiznal na závěr.