V poháru už za Zlín skóroval, v lize se ale v dresu ševců trefil vůbec poprvé. Útočník Filip Žák až v závěrečném podzimním utkání proti oblíbenému Hradci Králové utnul dlouhé čekání, Moravany dvěma přesnými zásahy nasměroval za nečekaně vysokou výhrou 4:0.

Momentka ze zápasu Zlína s Hradcem Králové | Video: Libor Kopl

„Jsem rád, že to konečně přišlo, že je to prolomeno a že mi to tam bude na jaře padat,“ přeje si osmadvacetiletý forvard.

Do základní sestavy Zlína se vrátil po dvou a půl měsících, pod trenérem Červenkou hrál vůbec poprvé.

„Filip měl hrát už v Liberci, ale nakonec jsme se rozhodli pro trošku jinou sestavu. Protože ale na tréninku poctivě pracuje velmi dobře, nic nevypustí, chodí za béčko, čekali jsme na vhodný moment, kdy mu tu šanci dáme. Že dal dva góly, je pro mě úplně skvělé. Branky si zasloužil nejen za zápas s Hradcem, ale i za práci předtím,“ uvedl zlínský trenér Bronislav Červenka.

Rodák z Šardic na Hodonínku přišel na Letnou v létě jako volný hráč po vypršení smlouvy v Teplicích.

V úvodu sezony nastupoval pravidelně, s Karvinou, proti Spartě i Slavii hrál od začátku. Po nevydařeném startu jej ale trenér Vrba odstavil a Žák už jenom střídal.

„Nebylo to ideální, na druhé straně to bylo o mně. Kdybych hrál dobře, tak v sestavě jsem,“ vnímá.

I když jej vysedávání mezi náhradníky štvalo, dál pracoval a tlačil na jiné spoluhráče z ofenzivy. Pomohly mu zápasy za béčko v MSFL, příkladný přístup v tréninku.

„Když dlouho nehrajete, necítíte se na hřišti dobře. Za rezervu jsem hrál rád,“ tvrdí.

Kouč Červenka nasadil Žáka až v posledním duelu letošního roku a neudělal rozhodně chybu.

Bývalý forvard Hodonína, Blanska či Prostějova se proti Hradci trefil hned dvakrát a ukončil dlouhý střelecký půst.

„Štvalo mě to. Vím, že jsem na hřišti od toho, abych střílel góly. Když je nedáváte, není to ideální. Snažil jsem se ale pracovat pořád stejně, naštěstí se to zlomilo a byl jsem odměněný,“ raduje se.

Žák se poprvé prosadil ve 13. minutě, kdy zužitkoval přízemní centr Čelůstky z levé strany.

Při druhé brance měl i štěstí. V pokutovém území soupeře se připletl do Vukadinovičovy střely a od jeho hlavy změnil míč dráhu letu tak, že hostující gólman Bajza nemohl zareagovat.

„Byla to náhoda i štěstí,“ přiznává. „Nevím, co s tím Vuki chtěl udělat. Jenom jsem běžel do vápna, on mě ze dvou metrů nastřelil a spadlo to do víka,“ popisuje s úsměvem.

Domácí útočník se aspoň dvakrát v jednom ligovém utkání prosadil podruhé v kariéře. „Jsem rád, že jsem se vrátil. Doufám, že to bude na jaře dobré,“ přeje si.

Problém je, že Žáka v lednu čeká operace kolena, takže s týmem neabsolvuje zimní přípravu, trénovat začne později. „Nedá se nic dělat. Mám odlomenou chrupavku, rekonvalescence potrvá nějakých šest až osm týdnů. Trápí mě to delší dobu. Celý půlrok jsem hrál pod prášky, chci to konečně vyřešit, abych byl nachystaný na sto procent,“ říká.

Podle Červenky může být uzdravený Žák zlínským útočníkem číslo jedno. Ševce na jaře čeká složitá záchranářská mise, velký boj o udržení FORTUNA:LIGY.

Druhá polovina podzimu ale Moravanům vyšla slušně, po krátké zimní pauze mají na co navazovat.

„Pomohla nám změna trenéra, hrajeme jinak, vzadu na nulu. Sázíme na dobrou defenzivu, chodíme do brejků, což nám sedí, protože vpředu máme rychlostní typy,“ uvedl.

Proti Hradci ukázali ševci neskutečnou produktivitu, votroky rozdrtili 4:0 a přezimují na předposledním 15. místě tabulky. „Od nás to byl dobrý výkon. Hlavně první poločas byl skvělý,“ dodal.