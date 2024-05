ROZHOVOR/ V lize se trefil po pěti měsících, na jaře vůbec poprvé. I když střídající útočník Filip Žák pohotově dorazil do sítě střelu Slončíka a zachránil fotbalistům Zlína v domácím záchranářském duelu s Českými Budějovicemi alespoň bod, z branky ani remízy 1:1 radost neměl.

Fotbalisté Zlína a Českých Budějovic nastupují na utkání. | Video: Libor Kopl

„Zklamání je velké. Chtěli jsme vyhrát. Gól mě těší, ale je to jenom slabá náplast,“ ví dobře osmadvacetiletý forvard, jenž krátce po svém příchodu na hřiště zblízka dorazil do sítě střelu Slončíka odraženou od tyče.

Popište gólovou dorážku?

Viděl jsem balon na poslední chvíli, ale neřekl bych, že to bylo nějak těžké. Slon tam výborně vletěl, střílel do tyče a já jsem to dokopával z metru do prázdné brány, takže nebylo to těžké.

Mrzí vás, že vám branka přinesla pouze bod?

Je to tak. Určitě je to málo. Chtěli jsme vyhrát a odskočit z posledního místa, bohužel se nám to nepovedlo. Za mě je obrovská škoda červené karty. Podle mého názoru se o ni absolutně nejednalo. Já jsem to viděl na monitoru. Při přezkoumávání jsem stál přesně za rozhodčím. Musím se Scháni (Schánělec – pozn. red.) zastat. Podle mě se chtěl rychle vrátit do hry. Neviděl jsem tam žádnou snahu trefit protihráče mezi nohy, jak tam říkali. Za mě je to nesmysl. Trošku nás to ovlivnilo, ale nechci tady brečet. Je samozřejmě naše chyba, že jsme nevyhráli. Nechci to hledat někde jinde.

Je z toho Schánělec špatný?

Určitě. Seděl tam, je zklamaný. Je to mladý kluk, ligu začal hrát až teď, teprve se ji učí. Nemyslím si, že by se po něm v kabině někdo vozil. Spíš jsme se ho snažili povzbudit. Je jenom na nás, abychom ho zase nakopli. Má výborný charakter, všechno má před sebou. Určitě bych ho za to nevinil.

Přišlo mi, že v deseti jste jste byli nebezpečnější a odehráli nejlepší pasáž zápasu.

Asi jo. Udělali jsme trojité střídání. Řekli jsme si, že do toho vletíme a uděláme na hřišti trošku chaos. Chtěli jsme se srážet, presovat. Budem tam dávat centry. Věřili jsme, že se to třeba někde vykulí. Dali jsme gól a další mohli přidat. Šancí tam bylo víc. Škoda, že žádná neskončila druhým gólem.

Kudla do zad! Červenka netrefil dva hráče, vyloučení Schánělce nekomentoval

Jak těžko se brání a zastavují středopolaři Dynama Suchan, Hellebrand a Čermák?

Víme, že ti tři jsou v české lize nadstandardní. Asi vám neřeknu přesně, jak jsme se na ně chystali, ale věděli jsme, že všichni tři jsou výborní hráči, což prokázali i v zápase s námi.

V neděli proti Bohemians 1905 vám bude chybět nejen Schánělec, ale i vykartovaní Slončík s Fantišem. Je to velký problém?

Určitě je. Slon je nadstandardní hráč. Kdy dojde na hřiště, vždycky umí něco vymyslet. Viděli jste to i proti Budějovicím. Hra dopředu se po jeho příchodu zvedla. Bude nám chybět. Na druhé straně zápasy v posledních kolech jsou víc o chtění a bojovnosti než o fotbalovosti. Je na zbytku týmu, abychom do toho dali vše. Uvidíme, na co to bude stačit.

Vy zvládnete odehrát celý zápas?

Těžko říct. Samozřejmě bych chtěl hrát a mančaftu pomoct, ale je to na trenérech. Já udělám všechno pro to, abychom s tím ještě něco udělali. Máme před sebou dva zápasy a zbraně určitě nesložíme. Víme, že abychom se nemuseli ohlížet na jiné výsledky, musíme uhrát šest bodů, ale uděláme pro to vše, co se dá.

Jakou roli ve výkonu hraje nervozita a obavy ze sestupu?

Nikomu se tyto poslední zápasy nehrají dobře. Na druhé straně máme v mančaftu spoustu zkušených hráčů. Měli bychom to zvládat trošku líp. Hlavně první poločas byl obrovsky nervózní, o fotbale to moc nebylo. Je to hodně o prvním gólu, který jako první dalo Dynamo. My teď uděláme všechno pro to, abychom ty dva zápasy vyhráli a ligu pro Zlín zachránili.