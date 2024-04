Základní část FORTUNA:LIGY o víkendu končí. Fotbalisté Zlína mají před sebou závěrečný zápas dlouhodobé soutěže. Čtrnáctí ševci v posledním duelu před rozhodující nadstavbou vyzvou doma šestnáctou Karvinou a vzhledem k postavení obou mužstev půjde v neděli na zlínské Letné o hodně. Utkání 30. kola začíná stejně jako ostatních sedm zápasů v patnáct hodin.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) zahájili nový soutěžní ročník FORTUNA:LIGY na hřišti Karviné. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševci mají před veledůležitým střetnutím o motivaci postaráno. Po středeční porážce v semifinále s Plzní 0:3 chtějí odčinit především nepovedený výkon, fanoušky si udobřit daleko lepším výsledkem i hrou.

„Bude to o přístupu, chybách. Chceme lidem ve Zlíně ukázat, že umíme hrát lepší fotbal než jsme předvedli v Plzni. Chceme se o to poprat daleko víc, než v minulém zápase,“ říká domácí kouč Bronislav Červenka.

Zlíňané navíc mají Karviné co vracet. Na startu letošní sezony ve Slezsku padli 1:4 a nyní přišel čas na odplatu.

„Doma jsme silní, takže se toho nebojím,“ zůstává v klidu záložník FC Zlín Jakub Janetzký.

Červenkův tým má přes moravským rivalem tříbodový náskok a v případě výhry odskočí soupeři na šest bodů, navíc udrží kontakt s protivníky, co jsou v tabulce nad ním.

Dotáhnout se můžeme na Pardubice, na dostřel je i Jablonec.

„Do zápasu nejdeme s tím, že nám stačí bod ke čtrnáctému místu. Chceme vyhrát. Hrát na remízu nebudeme,“ ujišťuje Červenka.

V cestě za úspěchem povede organizovaný, disciplinovaný a odvážný výkon, který musí být daleko lepší než v poháru s Plzní.

„Vždycky je to o nás. O tom, jak k tomu přistoupíme, jakým způsobem budeme hrát. Musí tam být u hráčů ochota běhat, sprintovat, nabízet se. Samozřejmě Karviná má úplně stejné schopnosti. Taky dokáže být nepříjemná, odhodlaná. Nečeká nás vůbec nic lehkého. Pokud však kluci budou mít správně nastavenou hlavu a zvládnou to, dovedeme zápas do vítězného konce,“ pronesl.

Liga je však jiná soutěž než MOL Cup a Zlín navíc čeká i zcela odlišný soupeř.

„Domácí mají o tři body více. Pro nás by bylo ideální tam vyhrát, dotáhli bychom se na Zlín a ještě ho díky vzájemným zápasům přeskočili. Jedeme tam ale s pokorou, i bod by byl dobrý. Každopádně však chceme vyhrát. Na hřišti necháme všechno, kluci zápas odjezdí na absolutní maximum,“ slibuje asistent trenéra Karviné Marek Bielan.

Ani Slezané neprožívají povedenou sezonu, vydařené jaro. Stejně jako rival bojují o udržení, záchranu české nejvyšší soutěže.

Karviná vyhrála jediné z posledních šestnácti kol a minulý víkend potřetí za sebou remizovala. Naposledy doma navzdory dlouhé přesilovce hrála s pražskými Bohemians nerozhodně 1:1.

Venku v lize sedmkrát za sebou nezvítězila, vyhrála tam jediný z posledních devatenácti duelů a získala tam pouze sedm z celkových 21 bodů v ročníku.

Vedení Slezanů na nepříznivé výsledky reagovalo další výměnou kouče. Po porážce v Liberci na začátku března odvolalo z funkce slovenského kouče Juraje Jarábka, který mužstvo převzal znovu po dvou a půl letech na konci loňského září po Tomáši Hejduškovi.

Tým převzali Lubomír Vlk, Marek Bielan a Radim Grussmann. Trenéři úspěšného B-týmu z MSFL stejně jako internacionál a sportovní ředitel MFK Vlk měli být původně dočasným řešením, záskokem, ale vedení Karviné se po výhře nad Českými Budějovicemi rozhodlo ponechat realizační tým až do konce aktuálního soutěžního ročníku ve stávajícím složení.

Hlavními tahouny karvinského týmu jsou záložník Lukáš Budínský (4 góly + 4 asistence) a bosenský útočník Amar Memić (3 + 4). Budínský je nejlepším střelcem společně s nigerijským fotbalistou Adele Akinyemim.

Jedničkou týmu je Dominik Holec, který vychytal celkem čtyři čistá konta.

Mezi karvinské opory patří i bývalí obránci Baníku Ostrava Svozil s Fleišmanem, zkušenosti má útočník Martin Doležal či Patrik Čavoš. Slezané ale sází rovněž na zahraniční hráče.