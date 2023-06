Ševci se po Vachtangu Čanturišvilim rozloučili s dalším hráčem základní sestavy. Po vypršení smlouvy ve Zlíně skončil také záložník Robert Hrubý. Zkušený středopolař strávil na Letné dva roky, z rodinných důvodů se vrací zpět do Prahy, kde posílil tým Bohemians 1905.

Fotbalista Robert Hrubý přestupuje do Bohemians 1905. | Foto: www.bohemians.cz

„Byl to pro nás důležitý hráč, který nám na jaře hodně pomohl. Byl jsem s ním v kontaktu. Přál jsem si, ať tady zůstane. Z rodinných důvodů a s tím spojenými věcmi se ale rozhodl návrat domů, k rodině. Jeho rozhodnutí respektuji,“ uvedl trenér Zlína Pavel Vrba.

Přestože se vedení klubu snažilo s odchovancem Slavie jednat a nabídnout mu nový kontrakt, devětadvacetiletý středopolař se sám rozhodl pro změnu a coby volný hráč míří po vypršení smlouvy do Ďolíčku, kde podepsal smlouvu na tři roky.

„Na konci sezony mě kontaktoval můj manažer a sdělil mi, že Bohemka o mě má zájem. Tehdy jsme se Zlínem do posledního zápasu hráli o záchranu, takže jsem to chtěl řešit až po sezoně. Musím říct, že jednání byla dost rychlá. Během týdne se všechno uskutečnilo a já jsem rád, že to celé dobře dopadlo," uvedl na klubovém webu Pražanů Robert Hrubý.

Ve Zlíně skončil záložník Hrubý, řeší se další hráči. Jediným nováčkem je Obadal

Zkušený záložník přiblížil i detaily svého rozhodování. „Rozhodně mě to potěšilo. Když o vaše služby někdo stojí, tak je to vždycky hezké. Bylo tam více týmů, ale Bohemka mi od začátku dávala největší smysl. Bydlíme kousek od Prahy a narodilo se nám druhé dítě. Poslední dobou jsem se pohyboval hlavně mimo Čechy. V minulé sezoně skončila Bohemka na čtvrtém místě a zajistila si účast v pohárech. Od začátku jsem cítil, že jít do Bohemky je to správné rozhodnutí," dodal Hrubý.

Bývalý hráč Jablonce, Teplic či Baníku v Baťově městě strávil dva roky. Celkem v dresu ševců odehrál 58 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal sedm branek.

Na jaře především svými gólovými přihrávkami pomohl ševcům k záchraně ve FORTUNA:LIZE.