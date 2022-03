„Byl jsem rozhodnutý, věděl jsem, co udělám. Chtěl jsem to dávat na přední tyč, trefil jsem však pouze gólmana přímo do břicha, takže moje chyba,“ kál se bývalý hráč Slavie, Jablonce či Baníku.

Ševci ve šlágru 24. kola FORTUNA:LIGY dobrý výkon nepřetavili v bodový zisk, o slibné vedení i kvůli zahozené Hrubého tutovce přišli a podruhé za sebou jsou na nule.

Jste po porážce hodně frustrovaní?

Po žádné porážce to není příjemné, ale s Plzní jsme odehráli dobré utkání, možná jsme byli i lepší. Vypracovali jsme si hodně příležitostí. Proti takovému týmu, jako je Plzeň, bychom jich měli proměnit víc než jednu. Navíc si dal soupeř vlastňáka. I já jsem tam měl tutovku, když jsem šel sám na bránu. Kdyby to bylo 2:0, vypadalo by to jinak. Z tohoto pohledu nás porážka mrzí.

Za předvedenou hru se ale nemusíte stydět, ne?

To určitě ne. Asi ještě nejsme takový tým, který by si uměl zkušeně pohlídat. Jak na Spartě, tak i doma s Plzní jsme dostali gól hned po přestávce, asi ve druhé nebo třetí minutě. Proti takovýmto týmům je to špatně. Kdyby to bylo 2:0, tak se tady o tom třeba nemusíme ani bavit.

Čím si vysvětlujete nepovedené začátky druhých poločasů?

Vůbec nevím, čím to je. Nemyslím si, že bychom byli nekoncentrovaní. Možná to může být i náhoda. Nevím, jestli se třeba ruce dá nějak zabránit. Pohyb je asi přirozený. Penaltový zákrok jsem neviděl přesně, takže nechci soudit, ale je to škoda, že to bylo hned takto po poločase a podruhé za sebou.

Závěr zápasu provázely emoce. Cítíte po verdiktech rozhodčího Černého křivdu?

Ne. Rozhodčího nechci vůbec řešit, na něj se ptejte někoho jiného. Jinak fotbal je kontaktní sport, emoce k němu patří.

Podívejte se: ševci ztratili s Plzní vedení, prohráli gólem z penalty

Proti Plzni jste předvedli ještě lepší výkon než na Spartě, že?Určitě jsme s Plzní hráli lépe. Na Spartě jsme neměli tolik příležitostí a nebyli tolik ve hře jako doma, kde poslední půlrok předvádíme slušné výkony. Jenom je škoda, že jsme neudrželi domácí neporazitelnost. Myslím, že jsme si to i zasloužili. Nesmíme být negativní. Stalo se, už s tím nic neuděláme. Máme před sebou strašně důležité zápasy, na které se musíme soustředit.

Jak moc se změnila hra hostů s příchodem útočníka Chorého?

Pro nás bylo hrozně nepříjemné, když měl soupeř vpředu dva takové bijce, kteří ještě umějí i s balonem. Na tuto variantu jsme se připravovali. Věděli jsme, že Plzeň může hrát na dva hroty. Popasovali jsme se s tím dobře, do ničeho jsme je nepustili. Bylo to možná i tím, že hosté brzy dali druhý gól a pak se to snažili hlídat a moc se nepouštěli dopředu. Odvedli jsme slušnou práci.

Plzeň skoro celou sezonu vyhrává těsně, o jediný gól. Je to náhoda?

Určitě ne. Tyto týmy umějí vyhrávat i zápasy, ve kterých nejsou lepší, ve kterých tahají i za kratší konec. Právě tahle se získávají tituly. Pak se k nim ale nakloní i štěstí nebo jsou natolik zkušení, že z minima vytěží maximum.

Proti Viktorii jste si nepomohli ani standardními situacemi. Mrzí vás, že ani vám tam trestný kop nespadl?

Je to škoda. První tam nějak proletěl, ale Jindra Staněk to i na tu stranu čekal, nebyla to úplně razantní střela. Druhý pokus ho mohl potrápit víc, akorát to tam někdo dobře vyhlavičkoval.

Po odchodu kapitána Poznara nemáte vpředu klasického hroťáka. Musíte hrát nyní jinak?

S Vukim je to jiné než když je tam třeba Tonda Fantiš nebo když tam byl Pozny. On má ale zase jiné přednosti, které proti Plzni ukázal a kterých jsme i dobře využívali. Vukadinovič, Janetzký nebo kluci na kraji to výborně rozbíhali. Takto jsme se tam dobře dostávali, jenom škoda, že jsme to víc nevyužili.